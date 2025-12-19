पाक से ड्रग्स मंगा कूरियर से भेजता था अमेरिका, इनामी तस्कर लखबीर सिंह गुरुग्राम पुलिस के हत्थे चढ़ा
गुरुग्राम पुलिस की अपराध शाखा सेक्टर-40 ने एक अंतरराष्ट्रीय नशा तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक इनामी स्मगलर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान पंजाब के तरण-तारण निवासी 23 वर्षीय लखबीर सिंह के रूप में हुई है। यह गिरोह पाकिस्तान से मादक पदार्थ मंगवाकर कूरियर के जरिये अमेरिका में सप्लाई करता था।
यह मामला मई 2023 में दर्ज हुआ था, जब गुरुग्राम के उद्योग विहार स्थित डीएचएल एक्सप्रेस कंपनी के सुरक्षा अधिकारियों को एक पार्सल पर शक हुआ। एक्सरे जांच के बाद जब पुलिस की मौजूदगी में पार्सल खोला गया, तो उसमें कपड़ों के साथ च्यवनप्राश के दो डिब्बे मिले। गहराई से जांच करने पर डिब्बों के अंदर से 842 ग्राम अफीम बरामद हुई। जांच में सामने आया कि यह पार्सल लखबीर सिंह ने भेजा था। उसके बाद से वह फरार चल रहा था। उस पर पांच हजार रुपये का इनाम घोषित था।
पंजाब से कूरियर के जरिये पार्सल अमेरिका में रह रहे उन लोगों के फर्जी पतों पर भेजे जाते थे, जो डंकी रूट (अवैध तरीके) से वहां पहुंचे हैं।
66 लाख का संदिग्ध लेन-देन
आरोपी का गांव कोट दाता (तरण-तारण) पाकिस्तान सीमा से मात्र 4 किलोमीटर दूर है। गिरोह के सदस्य सीमापार से नशा मंगवाते थे। भारत में जिस अफीम की कीमत करीब 4.5 लाख रुपये थी, उसे अमेरिका में करीब 25 लाख रुपये में बेचा जाना था। आरोपी के बैंक खाते में पिछले एक साल में 66 लाख रुपये का संदिग्ध लेन-देन पाया गया है। उसे एक पार्सल भेजने के बदले 2 से 5 लाख रुपये मिलते थे।
एंटी नारकोटिक्स सेल को जानकारी दी गई
सब-इंस्पेक्टर ललित कुमार के नेतृत्व वाली टीम ने आरोपी को तीन दिन के रिमांड पर लिया है। आरोपी के अंतरराष्ट्रीय संपर्कों की जानकारी इंटेलिजेंस ब्यूरो और पंजाब पुलिस के एंटी नारकोटिक्स विभाग से साझा की गई है ताकि पूरे सिंडिकेट की कमर तोड़ी जा सके।