गुरुग्राम में एनकाउंटर, पुलिस ने गोली मारकर 25000 के इनामी बदमाश को पकड़ा; जेल से फरार था

Feb 27, 2026 09:48 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, गुरुग्राम
गुरुग्राम में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। वह जनवरी में जेल से फरार हो गया था। आरोपी के खिलाफ चोरी, डकैती और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन से जुड़े 6 मामले दर्ज हैं। एनकाउंटर के दौरान एक गोली पुलिसवाले की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी लगी।

गुरुग्राम पुलिस ने शुक्रवार को पचगांव चौक के पास हुए एनकाउंटर के बाद 25000 रुपये के इनाम वाले वांटेड अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी जनवरी में उत्तर प्रदेश की एक जेल से फरार हो गया था।

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पुलिस टीम पर गोलीबारी की और जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से एक बाइक, एक पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और पांच खाली कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपी की पहचान अंकित कुमार उर्फ ​​गुड्डा (24) के रूप में हुई है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के हजुरपुर का रहने वाला आरोपी गुरुग्राम के खोह गांव में रह रहा था।

गुरुवार रात पुलिस को इलाके में आरोपी की मौजूदगी की सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने पचगांव चौक के पास कासन गांव की ओर जाने वाली सड़क पर बैरिकेड लगा दिया। जब पुलिस ने एक मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा किया तो उसने वाहन छोड़कर भागने की कोशिश की।

भागते हुए आरोपी ने पुलिस टीम पर गोली चलाई। एक गोली एक पुलिसकर्मी की बुलेटप्रूफ जैकेट को लगी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जो आरोपी के पैर में लगी। वह जमीन पर गिर गया और उसे पकड़ लिया गया।

गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान कुल पांच गोलियां चलाई गईं, जिनमें से तीन आरोपी ने और दो पुलिस ने चलाईं। जनवरी 2026 में फरार होने से पहले आरोपी कन्नौज जिला जेल में अवैध रूप से हथियार रखने के आरोप में बंद था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 25000 रुपये का इनाम घोषित किया था।

आपराधिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में चोरी, डकैती और शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन से जुड़े छह मामले पहले से दर्ज हैं। प्रवक्ता ने आगे कहा कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आरोपी से पूछताछ की जाएगी।

