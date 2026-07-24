अनशन तोड़ने को लेकर सोनम वांगचुक पर सवाल उठाने वालों को पत्नी गीतांजलि ने घेरा, दीपके क्या बोले
यूपी की सहारनपुर सीट से सांसद इमरान मसूद ने सोनम वांगचुक को लेकर कहा था, ‘हमें तो पहले दिन से पता था। कल आप सरकार के साथ डील कर रहे थे। वहां कोई छात्र भी था क्या? सारे लद्दाख के लोग थे? आपकी अपनी डील हो रही है। आपने अपने आप डील की है।’
सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुवार देर रात अपनी भूख हड़ताल के 26वें दिन अपना अनशन खत्म कर दिया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के हाथों जूस पीकर अपना अनशन खत्म किया। ऐसे में यूपी से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद व शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत समेत कुछ नेताओं को उनका इस तरह भूख हड़ताल खत्म करना ठीक नहीं लगा और उन्होंने वांगचुक की आलोचना की थी। जिसके बाद इन आलोचनाओं से आहत वांगचुक की पत्नी ने इन सवाल उठाने वाले लोगों को घेरा है और उनसे राजनीतिक हिसाब-किताब लगाने की बजाय थोड़ी सहानुभूति दिखाने की अपील की है। उधर कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए वांगचुक का आभार जताया है।
अनशन तोड़ने को लेकर वांगचुक को निशाने पर लेने वाले लोगों को जोरदार जवाब देते हुए उनकी पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'सोनम वांगचुक की आलोचना करने में जल्दबाजी करने से पहले, थोड़ा रुककर उस भावना को समझने की कोशिश करें जिसके तहत उन्होंने एक बड़े मकसद के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगाकर 26 दिनों तक उपवास किया।'
'एक दिन की सहानुभूति तो दिखा ही सकते हैं'
आगे वांगचुक के स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए गीतांजलि ने कहा, 'क्योंकि उन्होंने आराम के बजाय त्याग का रास्ता चुना, इसलिए आज वे ICU में हैं और उनका वजन 11 किलो कम हो गया है (जिसमें मसल्स भी शामिल हैं)। उन पर अपनी उम्मीदों और राजनीतिक हिसाब-किताब का बोझ डालने से पहले, कम से कम हम उनके प्रति एक दिन तो सहानुभूति दिखा ही सकते हैं।'
दीपके बोले- निस्वार्थ सेवा से भरी जिंदगी को…
उधर गीतांजलि की इसी पोस्ट को शेयर करते हुए CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी वांगचुक की आलोचना करने वालों को जवाब दिया और लिखा, 'निस्वार्थ सेवा से भरी जिंदगी को परखने की काबिलियत हर किसी में नहीं होती। ऐसा करने के लिए पहले नैतिक स्तर हासिल करना पड़ता है। कृपया... थोड़ा दिल से सोचें।'
इमरान मसूद ने क्या कहा था?
सोनम वांगचुक के अनिश्चितकालीन अनशन खत्म करने पर यूपी की सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा था कि वह अन्ना (सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे) का दूसरा रूप हैं। अन्ना 12 साल तक चुप रहे और अब सोनम वांगचुक भी चुप रहेंगे। मसूद ने आगे कहा, 'हमें तो पहले दिन से पता था। कल आप सरकार के साथ समझौता कर रहे थे। वहां कोई छात्र भी था क्या? वहां केवल लद्दाख के लोग मौजूद थे? आपकी अपनी डील हो रही थी। आपने अपने आप डील की है। इसके अलावा सरकार के साथ और क्या है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।