दिल्ली पुलिस की बर्बरता का सबूत! जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने बना दी 'वॉल ऑफ शेम'
जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के सबूत को प्रदर्शनकारियों ने एक दीवार पर टांग दिया है। प्रदर्शनकारियों ने इस दीवार को नाम दिया है ‘वॉल ऑफ शेम’। आइए जानते हैं क्या है ये 'वॉल ऑफ शेम'।
बीते 28 जून से जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के बाद से प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। 19 जुलाई तक यह प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा था। इसके बाद 20 जुलाई का दिन आया और संसद मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बर्बरता शुरू कर दी। पुलिस के हाथों में जो कुछ भी था, उससे प्रदर्शनकारियों को पीटना शुरू कर दिया। इस हिंसा में प्रदर्शनकारियों को गंभीर चोटें आई हैं। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के हमले के कई वीडियो और फोटोज सामने आई हैं। अब जंतर-मंतर पर बैठ प्रदर्शनकारियों ने इन विजुअल्स को एक दीवार पर पुलिस की बर्बरता के सबूत के तौर टांग दिया और उस दीवार को नाम दिया है, 'वॉल ऑफ शेम'।
क्या है 'वॉल ऑफ शेम'
'वॉल ऑफ शेम' जंतर-मंतर पर पुलिस की बर्बरता का सबूत है। इस दीवार पर लगाई गई फोटोज में पुलिस की लाठियों, पुलिस हाथों और पैरों से आई प्रदर्शनकारियों की चोटें, पैलेट गन के साथ स्टन गन और खून से सनी सड़कें भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बर्बरता के इस सबूत को जंतर-मंतर की दीवारों पर टांग दिया और लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर जो हुआ, वो गलत था। हालांकि, इस दौरान कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। कई पुलिसकर्मियों को 20 जुलाई के बाद भी प्रदर्शनकारियों की हिंसा का शिकार होना पड़ा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया।
अभी क्या हैं जंतर-मंतर के हालात
20 जुलाई की हिंसा के बाद से जंतर-मंतर और उसके पास के इलाकों में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। इस भीड़ में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और खासकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। लगातार बढ़ती भीड़ की पहली मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और उसके बाद नीट पेपर लीक के बाद सुसाइड करने वाले छात्रों के घरवालों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए।
सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने को सरकार की तरफ से एक कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि वो इस बात से खुश हैं कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है, लेकिन इससे आंदोलन बंद नहीं होगा। दीपके ने कहा कि यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है। दीपके ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों और छात्रों पर जो लाठियां बरसाई हैं, उसका जवाब देना होगा।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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