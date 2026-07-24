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दिल्ली पुलिस की बर्बरता का सबूत! जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने बना दी 'वॉल ऑफ शेम'

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
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जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के सबूत को प्रदर्शनकारियों ने एक दीवार पर टांग दिया है। प्रदर्शनकारियों ने इस दीवार को नाम दिया है ‘वॉल ऑफ शेम’। आइए जानते हैं क्या है ये 'वॉल ऑफ शेम'।

जंतर-मंतर वॉल ऑफ शेम
जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने लगाए पुलिस की बर्बरता के सबूत

बीते 28 जून से जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के बाद से प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। 19 जुलाई तक यह प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा था। इसके बाद 20 जुलाई का दिन आया और संसद मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बर्बरता शुरू कर दी। पुलिस के हाथों में जो कुछ भी था, उससे प्रदर्शनकारियों को पीटना शुरू कर दिया। इस हिंसा में प्रदर्शनकारियों को गंभीर चोटें आई हैं। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के हमले के कई वीडियो और फोटोज सामने आई हैं। अब जंतर-मंतर पर बैठ प्रदर्शनकारियों ने इन विजुअल्स को एक दीवार पर पुलिस की बर्बरता के सबूत के तौर टांग दिया और उस दीवार को नाम दिया है, 'वॉल ऑफ शेम'।

क्या है 'वॉल ऑफ शेम'

'वॉल ऑफ शेम' जंतर-मंतर पर पुलिस की बर्बरता का सबूत है। इस दीवार पर लगाई गई फोटोज में पुलिस की लाठियों, पुलिस हाथों और पैरों से आई प्रदर्शनकारियों की चोटें, पैलेट गन के साथ स्टन गन और खून से सनी सड़कें भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बर्बरता के इस सबूत को जंतर-मंतर की दीवारों पर टांग दिया और लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर जो हुआ, वो गलत था। हालांकि, इस दौरान कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। कई पुलिसकर्मियों को 20 जुलाई के बाद भी प्रदर्शनकारियों की हिंसा का शिकार होना पड़ा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया।

अभी क्या हैं जंतर-मंतर के हालात

20 जुलाई की हिंसा के बाद से जंतर-मंतर और उसके पास के इलाकों में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। इस भीड़ में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और खासकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। लगातार बढ़ती भीड़ की पहली मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और उसके बाद नीट पेपर लीक के बाद सुसाइड करने वाले छात्रों के घरवालों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए।

सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने को सरकार की तरफ से एक कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि वो इस बात से खुश हैं कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है, लेकिन इससे आंदोलन बंद नहीं होगा। दीपके ने कहा कि यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है। दीपके ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों और छात्रों पर जो लाठियां बरसाई हैं, उसका जवाब देना होगा।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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