दिल्ली में भारी बारिश के बीच स्कूली बच्चों पर भरभराकर गिरी दीवार

दिल्ली में भारी बारिश के बीच शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। मंडावली इलाके में स्कूल से लौट रहे बच्चों पर एक जर्जर मकान की दीवार भरभराकर गिर पड़ी। इसकी चपेट में कम से कम तीन बच्चे आ गए। स्थानीय लोगों ने मलबे से बच्चों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है।

बताया जा रहा है कि यह मकान काफी समय से जर्जर स्थिति में था और लोगों को पहले से ही हादसे की आशंका सता रही थी। आखिर वही हुआ जिसका डर था। स्कूल में छुट्टी के बाद कुछ बच्चे गली से गुजर रहे थे तभी दीवार भरभराकर गिर पड़ी। ईंट और मलबों के नीचे गए बच्चे दब गए।