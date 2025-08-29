wall collapses on school children delhi mandawali area amid rain दिल्ली में भारी बारिश के बीच स्कूली बच्चों पर भरभराकर गिरी दीवार, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newswall collapses on school children delhi mandawali area amid rain

दिल्ली में भारी बारिश के बीच स्कूली बच्चों पर भरभराकर गिरी दीवार

दिल्ली में भारी बारिश के बीच शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। मंडावली इलाके में स्कूल से लौट रहे बच्चों पर एक जर्जर मकान की दीवार भरभराकर गिर पड़ी। इसकी चपेट में कम से कम तीन बच्चे आ गए। स्थानीय लोगों ने मलबे से बच्चों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 04:10 PM
दिल्ली में भारी बारिश के बीच शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। मंडावली इलाके में स्कूल से लौट रहे बच्चों पर एक जर्जर मकान की दीवार भरभराकर गिर पड़ी। इसकी चपेट में कम से कम तीन बच्चे आ गए। स्थानीय लोगों ने मलबे से बच्चों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है।

बताया जा रहा है कि यह मकान काफी समय से जर्जर स्थिति में था और लोगों को पहले से ही हादसे की आशंका सता रही थी। आखिर वही हुआ जिसका डर था। स्कूल में छुट्टी के बाद कुछ बच्चे गली से गुजर रहे थे तभी दीवार भरभराकर गिर पड़ी। ईंट और मलबों के नीचे गए बच्चे दब गए।

स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू किया। साथ ही दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने भी मौके पर जाकर मलबे में दबे बच्चों को निकालने में मदद की। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एमसीडी ने समय रहते इस जर्जर मकान पर कोई ध्यान नहीं दिया।