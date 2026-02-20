सगाई में फोटो नहीं खींचा तो गुस्से में वेटर को मार दी गोली, ग्रेटर नोएडा में हैरान करने वाली घटना

Hindustan Hindi News
Feb 20, 2026 08:23 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा के बिसरख गांव में एक सगाई समारोह में फायरिंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि फोटो नहीं खींचने पर एक युवक ने कथित तौर पर वेटर को गोली मार दी। पेट में गोली लगने से घायल हुए वेटर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। यह घटना बुधवार रात की है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार किया कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक, बिसरख गांव में बुधवार को अंकित भाटी की सगाई समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। गाजियाबाद के रिस्तल गांव का रहने वाला युवक दुर्गेश भी सगाई समारोह में शामिल होने के लिए आया था। उसके पास अवैध पिस्तौल थी। दुर्गेश और उसके साथी शराब के नशे में थे।

कार्यक्रम के समापन के दौरान वेटर सामान समेट रहे थे। इसी बीच दुर्गेश ने एक वेटर पुष्पेंद्र से फोटो खींचने के लिए कहा। पुष्पेंद्र ने एक फोटो खींच दिया। इसके बाद दुर्गेश ने कहा कुछ फोटो और वीडियो और बना दो। सामान समेटने में देरी होने की वजह से पुष्पेंद्र ने फोटो और वीडियो बनाने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर गुस्साए दुर्गेश ने अपने साथ लाई गई पिस्तौल से फायरिंग कर दी। गोली वहां खड़े पुष्पेंद्र के पेट से रगड़ते हुए निकल गई। पुष्पेंद्र लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस बीच सगाई समारोह में भगदड़ मच गई। लोगों ने घायल वेटर को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

आरोपी को गिरफ्तार कर अवैध पिस्तौल बरामद की गई : एडीसीपी

एडीसीपी सेंट्रल नोएडा आरके गौतम ने बताया कि पुलिस ने आरोपी दुर्गेश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से अवैध पिस्तौल बरामद की गई है। पुलिस द्वारा मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ आवश्यक करवाई जाएगी।

टशन के लिए लेकर आया था पिस्टल

पुलिस की छानबीन में पता चला है कि आरोपी दुर्गेश शादी समारोह में टशन दिखाने के लिए अपने साथ अवैध पिस्तौल लेकर पहुंचा था। बताया जा रहा है कि वह नशे में था और सगाई समारोह में पिस्तौल दिखाकर वीडियो बनवा रहा था। आरोपी ने कई बार वेटर को उसका फोटो खींचने और वीडियो बनाने के लिए कहा था। इससे वेटर परेशान हो गया था। उसकी बात नहीं मानने पर टशनबाजी में आरोपी ने फायरिंग की थी। पुलिस घटना के दौरान सगाई समारोह में बनाई जा रही वीडियो भी देख रही है, जिसमें पता चल सके कि आरोपी ने किस तरह से फायरिंग की थी। इसके साथ ही पुलिस मौके पर मौजूद लोगों से भी पूछताछ कर रही है।

Greater Noida News Greater Noida West Greater Noida Crime
