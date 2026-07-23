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वाह मोदी जी वाह! आप से ना हो पाएगा; पेपर लीक मामले में CBI ने ऐसा क्या किया, जो यूं बोल पड़े केजरीवाल

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सीबीआई प्रवक्ता ने कहा, 'शुरू में ​​संजीव मुखिया पर चोरी में शामिल होने का शक था क्योंकि वह प्रश्नपत्र चोरी या लीक के कुछ अन्य मामलों में शामिल पाया गया था। इसी आधार पर बिहार पुलिस ने उसे प्राथमिकी में आरोपी बनाया था।'

वाह मोदी जी वाह! आप से ना हो पाएगा; पेपर लीक मामले में CBI ने ऐसा क्या किया, जो यूं बोल पड़े केजरीवाल
Aam Aadmi Party National convenor Arvind Kejriwal addresses

नीट-यूजी 2024 पेपर लीक मामले के कथित मास्टरमाइंड माने जा रहे संजीव कुमार उर्फ ​​संजीव मुखिया को सीबीआई ने गुरुवार को क्लीन चिट दे दी है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गुस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूट पड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पीएम पर निशाना साधा और कहा कि आज मोदीजी की पूरी पोल खुल गई। क्योंकि 2024 नीट पेपर लीक मामले में जिसे मास्टरमाइंड बताया गया था, उसे आज मोदीजी ने सीबीआई के जरिए क्लीन चिट दिलवा दी। इसके बाद उन्होंने कटाक्ष भरे अंदाज में लिखा, मोदीजी आप से ना हो पाएगा, क्योंकि आपकी नीयत में खोट है।

अपनी पोस्ट में केजरीवाल ने समाचार एजेंसी पीटीआई की एक पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, 'लीजिए। मोदी जी की पूरी पोल खुल गई। 2024 में NEET का पेपर लीक हुआ। मोदी सरकार ने इसको मास्टरमाइंड कहकर गिरफ्तार किया। फिर सीबीआई ने जानबूझकर टाइम पे चार्जशीट दायर नहीं की जिसकी वजह से इसको तीन महीने में ही ऑटोमैटिक बेल दिलवा दी। और आज उसको CBI से मोदी जी ने क्लीन चिट दिलवा दी। वाह मोदी जी वाह। आप से ना हो पाएगा। क्योंकि आपकी नीयत में खोट है।'

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समाचार एजेंसी की दी खबर को भी शेयर किया

अपनी इस पोस्ट के साथ केजरीवाल ने समाचार एजेंसी पीटीआई की एक पोस्ट को भी रिपोस्ट किया, जिसमें बताया गया कि, 'CBI का कहना है कि NEET-UG '24 का प्रश्न पत्र चोरी करने या बांटने में संजीव मुखिया की भूमिका का कोई सबूत नहीं मिला है। CBI ने गुरुवार को कहा कि उसे ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि संजीव कुमार, उर्फ ​​संजीव मुखिया, NEET-UG 2024 का प्रश्न पत्र चोरी करने या बांटने में शामिल था।'

सीबीआई ने इस आधार पर दी संजीव को क्लीन चिट

इससे पहले सीबीआई ने गुरुवार को कहा कि उसे नीट-यूजी 2024 का प्रश्नपत्र चोरी होने या उसके वितरण में संजीव कुमार उर्फ ​​संजीव मुखिया की भूमिका साबित करने वाला कोई सबूत नहीं मिला। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि 2024 में बिहार पुलिस ने नीट-यूजी प्रश्नपत्र की चोरी का पता लगाया था और मामला दर्ज किया था।

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इस वजह से पुलिस ने उसे बनाया था आरोपी

सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा, 'मामला सामने आने के बाद शुरू में संजीव कुमार उर्फ ​​संजीव मुखिया पर पेपर चोरी में शामिल होने का संदेह था क्योंकि वह प्रश्नपत्र चोरी या लीक के कुछ अन्य मामलों में शामिल पाया गया था। इसी आधार पर बिहार पुलिस ने उसे प्राथमिकी में आरोपी बनाया था। बाद में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया।'

जांच के दौरान संजीव मुखिया के खिलाफ नहीं मिला कोई सबूत

प्रवक्ता ने आगे कहा, 'जांच के दौरान सीबीआई को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे 2024 में नीट-यूजी का प्रश्नपत्र चुराने या उसके वितरण में संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया की भूमिका साबित हो सके।' बयान में कहा गया है कि विस्तृत और गहन जांच के बाद, एजेंसी को यकीन हो गया है कि पूरी साजिश और उसमें शामिल लोगों की पहचान कर ली गई है।

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क्लीन चिट के बाद भी फिलहाल पुलिस हिरासत में है आरोपी

बयान में बताया गया कि जांच के दौरान इस मामले में उसकी मिलीभगत का कोई सबूत नहीं मिला इसलिए सीबीआई ने संजीव मुखिया के खिलाफ कोई आरोपपत्र दाखिल नहीं किया और उसे नीट-यूजी 2024 मामले में जमानत मिल गई। एजेंसी ने बताया कि सीबीआई मामले में जमानत मिलने के बाद भी मुखिया न्यायिक हिरासत में रहा क्योंकि वह बिहार पुलिस द्वारा जांच किए जा रहे कुछ अन्य मामलों में भी आरोपी था।

(भाषा इनपुट के साथ)

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लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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