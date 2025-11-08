Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsVoters will now be allowed to carry mobile phones to polling station during Delhi MCD by-election
MCD उपचुनाव : वोटर्स को मतदान केंद्र पर मिलेगी यह नई सुविधा, दिल्ली में पहली बार होगा ऐसा

MCD उपचुनाव : वोटर्स को मतदान केंद्र पर मिलेगी यह नई सुविधा, दिल्ली में पहली बार होगा ऐसा

संक्षेप: दिल्ली के एमसीडी उपचुनाव में इस बार मतदाताओं को पहले से ज्यादा सहूलियतें मिलेंगी। अब अगर मतदाता मोबाइल फोन लेकर मतदान करने जाएंगे तो उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक मतदान केंद्र पर मोबाइल फोन जमा कराने के लिए स्टोरेज सेंटर बनाएगा।  

Sat, 8 Nov 2025 03:07 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। राजीव शर्मा
share Share
Follow Us on

दिल्ली के 12 वार्डों में 30 नवंबर को होने वाले एमसीडी उपचुनाव में इस बार मतदाताओं को पहले से ज्यादा सहूलियतें मिलेंगी। अब अगर मतदाता मोबाइल फोन लेकर मतदान करने जाएंगे तो उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक मतदान केंद्र पर मोबाइल फोन जमा कराने के लिए स्टोरेज सेंटर बनाएगा। दिल्ली में यह पहली बार है जब मतदाताओं के लिए ऐसे सेंटर बनाए जाने का फैसला लिया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल, मतदान के दिन निर्वाचन आयोग की ओर से पिंक बूथ, मॉडल बूथ पर सेल्फी पॉइंट बनाए जाते हैं। बड़ी संख्या में लोग सेल्फी लेने के लिए मोबाइल लेकर मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं, लेकिन मोबाइल मतदान केंद्र के अंदर ले जाने की इजाजत नहीं मिलती। ऐसे में मोबाइल रखने की जगह न मिलने पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अकेले मतदान केंद्र पर पहुंचने वाले मतदाता न तो मोबाइल लेकर अंदर जा सकते हैं और न ही उसे किसी के भरोसे बाहर छोड़ सकते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में मतदाता मतदान के बिना ही लौट जाते हैं। इसी परेशानी को देखते हुए इस बार आयोग ने यह फैसला लिया है।

मतदाता सूची में अब नहीं जुड़ सकेंगे नाम

निगम के 12 वार्डों के लिए होने वाले उपचुनाव में वे मतदाता ही मतदान में हिस्सा ले सकेंगे जिन्होंने एक नवंबर से पहले मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर दिया था। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के मुताबिक नामांकन की अंतिम तारीख से 10 दिन पहले मतदाता सूची फ्रीज कर दी जाती है। ऐसे में अब अगर कोई मतदाता आवेदन करेगा भी तो उसका नाम सूची में शामिल नहीं हो पाएगा।

जनवरी की सूची के आधार पर ही वोटिंग

चुनाव से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि नामांकन के अंतिम दिन तक पूरक मतदाता सूची भी तैयार हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस उपचुनाव के लिए एक जनवरी 2025 को प्रकाशित हुई मतदाता सूची को आधार बनाया गया है। हालांकि, प्रत्येक तीसरे महीने मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है। हालांकि, मतदान जनवरी की सूची के आधार पर ही कराया जाएगा।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
MCD Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।