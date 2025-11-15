Hindustan Hindi News
‘SIR’ के काम से जी चुराना पड़ा महंगा, गाजियाबाद में 26 BLO पर मुकदमा दर्ज

संक्षेप: गाजियाबाद में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत काम न करने वाले बीएलओ के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। ड्यूटी से लगातार गैरहाजिर रहने और बार–बार नोटिस के बावजूद काम न करने पर 26 बीएलओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इनमें अधिकांश शिक्षक हैं।

Sat, 15 Nov 2025 02:56 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत काम न करने वाले बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। ड्यूटी से लगातार गैरहाजिर रहने और बार–बार नोटिस के बावजूद काम न करने पर 26 बीएलओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इनमें अधिकांश शिक्षक हैं, जिन्हें निर्वाचन कार्य के लिए तैनात किया गया था।

एसडीएम सदर अरुण दीक्षित ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 25 बीएलओ की सूची थाना सिहानी गेट पुलिस को भेजी है। अधिकारियों के अनुसार, इन कर्मचारियों को तीन बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन फिर भी वे कार्य पर नहीं पहुंचे। निर्वाचन आयोग के निर्देशों को गंभीरता से न लेने को प्रशासन ने कर्तव्यहीनता मानते हुए कार्रवाई की है। इसी क्रम में गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र के एक शिक्षक के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट डॉ. संतोष उपाध्याय ने केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। संबंधित शिक्षक को नोटिस भेजने के साथ फोन पर भी ड्यूटी में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए, लेकिन वह नहीं पहुंचे। निर्वाचन कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए प्रशासन ने ऐसे मामलों को गंभीर लापरवाही की श्रेणी में रखा है।

बायोमीट्रिक हाजिरी लगाने से भी छूट : विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत चार दिसंबर तक बीएलओ की ड्यूटी लगी हुई है। जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है, उन्हें अपने स्कूल या विभाग में जाकर बायोमीट्रिक हाजिरी या फिर हस्ताक्षर करने से छूट दी गई है। इन्हें उपस्थित माना जाएगा।

देहात क्षेत्र में स्थिति बेहतर

लोनी क्षेत्र में भी एक बीएलओ के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है, जबकि तीन अन्य कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अनुपस्थित पाए जाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी, ताकि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य प्रभावित न हो। वहीं, मोदीनगर क्षेत्र में सभी बीएलओ ने अपने-अपने बूथों पर कार्यभार संभाल लिया है। यहां प्रशासन निगरानी बनाए है और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को समय पर पूरा कराने के लिए सक्रिय है।

निर्वाचन कार्य पहली प्राथमिकता

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के निर्देश सर्वोपरि हैं। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इससे मुंह नहीं मोड़ सकता। बीएलओ की जिम्मेदारी मतदाता सूची को तैयार करना है। अनुपस्थिति या लापरवाही से निर्वाचन व्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है। यही कारण है कि इस बार सख्त कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कराने का कदम उठाया गया है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
