‘SIR’ के काम से जी चुराना पड़ा महंगा, गाजियाबाद में 26 BLO पर मुकदमा दर्ज

संक्षेप: गाजियाबाद में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत काम न करने वाले बीएलओ के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। ड्यूटी से लगातार गैरहाजिर रहने और बार–बार नोटिस के बावजूद काम न करने पर 26 बीएलओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इनमें अधिकांश शिक्षक हैं।

गाजियाबाद में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत काम न करने वाले बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। ड्यूटी से लगातार गैरहाजिर रहने और बार–बार नोटिस के बावजूद काम न करने पर 26 बीएलओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इनमें अधिकांश शिक्षक हैं, जिन्हें निर्वाचन कार्य के लिए तैनात किया गया था।

एसडीएम सदर अरुण दीक्षित ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 25 बीएलओ की सूची थाना सिहानी गेट पुलिस को भेजी है। अधिकारियों के अनुसार, इन कर्मचारियों को तीन बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन फिर भी वे कार्य पर नहीं पहुंचे। निर्वाचन आयोग के निर्देशों को गंभीरता से न लेने को प्रशासन ने कर्तव्यहीनता मानते हुए कार्रवाई की है। इसी क्रम में गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र के एक शिक्षक के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट डॉ. संतोष उपाध्याय ने केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। संबंधित शिक्षक को नोटिस भेजने के साथ फोन पर भी ड्यूटी में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए, लेकिन वह नहीं पहुंचे। निर्वाचन कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए प्रशासन ने ऐसे मामलों को गंभीर लापरवाही की श्रेणी में रखा है।

बायोमीट्रिक हाजिरी लगाने से भी छूट : विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत चार दिसंबर तक बीएलओ की ड्यूटी लगी हुई है। जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है, उन्हें अपने स्कूल या विभाग में जाकर बायोमीट्रिक हाजिरी या फिर हस्ताक्षर करने से छूट दी गई है। इन्हें उपस्थित माना जाएगा।

देहात क्षेत्र में स्थिति बेहतर लोनी क्षेत्र में भी एक बीएलओ के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है, जबकि तीन अन्य कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अनुपस्थित पाए जाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी, ताकि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य प्रभावित न हो। वहीं, मोदीनगर क्षेत्र में सभी बीएलओ ने अपने-अपने बूथों पर कार्यभार संभाल लिया है। यहां प्रशासन निगरानी बनाए है और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को समय पर पूरा कराने के लिए सक्रिय है।