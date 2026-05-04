विवेक विहार AC ब्लास्टः बेटियों को बचाया, पत्नी को खो दिया, आग से घिरने के बावजूद नवीन ने दिखाई हिम्मत
दिल्ली के विवेक विहार की चार मंजिला इमारत में दूसरी मंजिल पर रहने वाले नवीन जैन ने साहस दिखाते हुए अपनी दो बेटियों और दो घरेलू सहायिकाओं समेत खुद की जान बचा ली, लेकिन अपनी पत्नी शिखा जैन को नहीं बचा सके। बचाव के दौरान नवीन गंभीर रूप से झुलस गए।
दिल्ली के विवेक विहार की चार मंजिला इमारत में दूसरी मंजिल पर रहने वाले नवीन जैन ने साहस दिखाते हुए अपनी दो बेटियों और दो घरेलू सहायिकाओं समेत खुद की जान बचा ली, लेकिन अपनी पत्नी शिखा जैन को नहीं बचा सके। बचाव के दौरान नवीन गंभीर रूप से झुलस गए। चेहरे पर गहरी चोट के चलते उन्हें जीटीबी अस्पताल से सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। परिजनों के अनुसार, हादसे के समय नवीन, उनकी 45 साल की पत्नी शिखा, 22 साल की बेटी परी और 18 साल की दूसरी बेटी सो रहे थे।
सीढ़ियों से नीचे जाने का रास्ता बंद हो गया था
आग लगने के बाद सीढ़ियों से नीचे जाने का रास्ता बंद हो गया था। चारों ओर धुआं और लपटें फैलने के बावजूद नवीन ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने घर से गद्दे नीचे फेंके, जिन्हें नीचे खड़े लोगों ने जमा कर बिछा दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को मजबूरी में नीचे कूदने के लिए कहा, जिससे उनकी जान बच सकी।
नवीन खुद भी बुरी तरह झुलस गए
इसी तरह घर में काम करने वाली दो सहायिकाओं को भी सुरक्षित नीचे उतारा गया। हालांकि, इस दौरान नवीन खुद बुरी तरह झुलस गए। उन्होंने पत्नी शिखा को बचाने की कोशिश की, लेकिन आग की तीव्रता के कारण उन्हें बाहर नहीं निकाल सके और उनकी मौत हो गई। होडल निवासी परिवार के अनुसार, कुछ साल पहले नवीन की मां का भी निधन हो चुका है। अब घर की जिम्मेदारी संभालने वाली शिखा भी नहीं रहीं। ऐसे में दोनों बेटियों की परवरिश और परिवार की जिम्मेदारी अब अकेले नवीन पर आ गई है।
पत्नी की मौत से अनजान, हाल पूछते रहे
परिजनों ने बताया कि अस्पताल में भर्ती नवीन को अभी तक पत्नी की मौत की जानकारी नहीं दी गई है। वह बार-बार अपने भाई से पत्नी का हाल पूछ रहे हैं, जबकि परिवार इस सच्चाई को उनसे छिपा रहा है।
कटर से जाल काटकर तीन लोगों को निकाला
बी-12 में रहने वाले गुरदीप सिंह ने बताया कि रात को अचानक शोर सुनकर मेरी नींद खुली। पहले लगा बाहर कोई झगड़ा हो रहा है, लेकिन जब बाहर आया तो देखा कि बी-13 में भीषण आग लगी थी। लपटें तेज थीं और धुआं आसमान तक जा रहा था। लोग बालकनी से मदद के लिए चिल्ला रहे थे।
दो लड़कियों ने हिम्मत कर छलांग लगा दी
गुरदीप सिंह ने तुरंत बेटे को पुलिस और दमकल को कॉल करने को कहा और खुद आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बहुत तेज थी। बिना समय गंवाए घर से गद्दे निकालकर नीचे बिछा दिए। मुझे लगा कि ऊपर फंसे लोगों के लिए कूदना ही आखिरी रास्ता होगा। इसी दौरान दो लड़कियों ने हिम्मत कर छलांग लगाई दी।
एक महिला बाथरूम में फंसी रह गई
गुरदीप बताते हैं कि कुछ ही देर में दमकल की टीम पहुंच गई। कई लोगों को सुरक्षित नीचे उतारा, लेकिन एक महिला बाथरूम में फंसी रह गई, जिसे नहीं बचाया जा सका। तीसरी मंजिल पर फंसे लोग पीछे लगे जाल की तरफ चले गए थे। बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। अपनी दुकान के लड़के को कॉलकर कटर मंगवाया और जाल काटकर तीन लोगों को निकाला गया। इसके बाद दमकल कर्मियों की मदद से लिफ्ट नीचे लाकर जांच की, लेकिन वह खाली थी। बाद में शव सीढ़ियों से बरामद हुए।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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