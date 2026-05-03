शव जलकर बने कंकाल, DNA टेस्ट से होगी पहचान; दिल्ली AC ब्लास्ट की भयावह कहानी

Delhi Fire : दिल्ली के विवेक विहार की एक बिल्डिंग के 8 फ्लैटों में रविवार तड़के लगी आग के दौरान अंदर फंसे लोगों को बचने तक का मौका तक नहीं लगा। इस भीषण अग्निकांड के वक्त लोग अपने घरों में सो रहे थे। आग धीरे-धीरे पूरी इमारत में फैल गई और उसकी चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो गई।

दिल्ली के विवेक विहार बी-ब्लॉक की एक बिल्डिंग के 8 फ्लैटों में लगी आग के दौरान लोगों को आग से बचने का मौका तक नहीं लगा। रविवार तड़के लगी आग के दौरान लोग अपने घरों में सो रहे थे। ऐसे समय में आग लगने के दौरान उन्हें बाहर निकलने का मौका तक नहीं लगा। आग धीरे-धीरे पूरी इमारत में फैल गई और उसकी चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो गई। इनमें से कई शव पूरी तरह जल गए हैं, जिसके चलते डीएनए जांच से ही उनकी पहचान संभव है।

शाहदरा से विधायक संजय गोयल रविवार सुबह घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि बी-ब्लॉक के इस मकान में कुल 8 फ्लैट बने हुए थे। रात लगभग 3.45 बजे इसमें आग लगी और चारों मंजिल इसकी चपेट में आ गई। आग इतनी भयावह थी कि लोग बाहर नहीं निकल सके। फिलहाल इन शवों को जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां उनका पोस्टमॉर्टम होगा। उन्होंने कहा कि इनमें से कई शव जलकर कंकाल हो गए हैं। ऐसे में उनकी शिनाख्त करना संभव नहीं है। इसके लिए डीएनए जांच करानी होगी।

संजय गोयल ने कहा कि प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है, लेकिन आसपास के लोग एसी में धमाका होने की बात भी कह रहे हैं। वास्तविक कारणों का पता पुलिस एवं दमकल विभाग की जांच के बाद ही चलेगा।

फायर ब्रिगेड को सुबह 3:47 पर मिली आग लगने की सूचना फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी ने बताया कि फायर ब्रिगेड को सुबह 3:47 पर आग लगने की सूचना मिली थीं, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। आग बिल्डिंग के छह फ्लैटों में आग लगी थी। अलग-अलग मंजिलों से 9 जले हुए शव बरामद किए गए हैं। इमें पहली मंजिल से 1 शव, दूसरी मंजिल से 5 शव और बंद मिली मुमटी सीढ़ियों के पास 3 से शव बरामद किए गए हैं। इन शवों को दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम को सौंप दिया गया है। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है।

चार मंजिला बिल्डिंग में रहते हैं 8 परिवार जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह करीब 03:48 बजे विवेक विहार थाना पुलिस को विवेक विहार के फेज-1 के मकान नंबर B-13 में आग लगने की पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही ACP और SHO के साथ पुलिस कर्मी घटनास्थल पर पहुंच गए। चार मंजिला इस बिल्डिंग में कुल 8 फैमिली रहती हैं।