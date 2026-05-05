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गाजियाबाद के अपार्टमेंट में विवेक विहार जैसा अग्निकांड, दीवार तोड़कर बचाईं 9 जिंदगियां, दमकल कर्मी भी झुलसे

May 05, 2026 04:14 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित नीति खंड में एक बड़ा हादसा होते-होते रह गया। विवेक विहार जैसा अग्निकांड यहां भी दोहराया जा सकता था, लेकिन समय रहते पुलिस और दमकल की मुस्तैदी ने 9त जिंदगियां बचा लीं।

गाजियाबाद के अपार्टमेंट में विवेक विहार जैसा अग्निकांड, दीवार तोड़कर बचाईं 9 जिंदगियां, दमकल कर्मी भी झुलसे

दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित नीति खंड में एक बड़ा हादसा होते-होते रह गया। विवेक विहार जैसा अग्निकांड यहां भी दोहराया जा सकता था, लेकिन समय रहते पुलिस और दमकल की मुस्तैदी ने 9 जिंदगियां बचा लीं।

नीति खंड-2 के बैकुंठम अपार्टमेंट में बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक फ्लैट में एलपीजी सिलेंडर से गैस रिसाव के कारण भीषण आग लग गई। देखते ही देखते धुएं के गुबार ने पूरी मंजिल को घेर लिया, जिससे दो परिवारों के 9 लोग अंदर ही फंस गए।

घटना की सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। आग इतनी भयावह थी कि बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। बचाव दल ने साहस दिखाते हुए अपार्टमेंट की दीवार तोड़ी और धुएं के बीच फ्लैटों में फंसे रहे सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लगभग एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। हालांकि, घर का सामान जलकर खाक हो गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।

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जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद में 5 मई को समय डेढ़ बजे फायर स्टेशन वैशाली पर 112-सिस्टम पर सूचना प्राप्त हुई कि नीति खंड 2 इंदिरापुरम मकान में आग लगी हुई है। सूचना प्राप्त होते ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद, प्रभारी अग्निशमन अधिकारी वैशाली सहित दो फायर टैंडर लेकर घटना स्थल के लिए रवाना हुए।

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सुरक्षित निकाले गए 9 लोग

मौके पर जाकर देखा तो प्लॉट नंबर-495 नीति खंड-2 इंदिरापुरम गाजियाबाद में भूतल पर भीषण आग लगी हुई थी, तत्काल प्रभाव से होज पाइप बिछाकर अग्निशमन कार्य शुरू किया, आग की विकरालता को देखते हुए दो वाटर बाउजर जिनकी क्षमता 22000 लीटर और 14000 लीटर वैशाली से एवं एक फायर टेंडर साहिबाबाद से भी बुलाए गए । साथ ही अंदर फंसे 09 लोगो का रेस्क्यू कठिन परिस्थितियों में शुरू किया । इस आग में 02 छोटे सिलेंडर और 01 बड़ा सिलेंडर फट गया था।

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रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकले गए लोगो के नाम

1. सनी उम्र 3 वर्ष

2. कार्वीक उम्र 7 वर्ष

3. ⁠गुन्नू उम्र 11 वर्ष

4. ⁠पूजा गुप्ता उम्र 39 वर्ष

5. ⁠नेहा गुप्ता उम्र 37 वर्ष

6. ⁠सीमा उम्र 42 वर्ष

7. ⁠JP गुप्ता उम्र 75 वर्ष

8. ⁠ प्रभा गुप्ता उम्र 75 वर्ष

9. ⁠शरद उम्र 45 वर्ष

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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