हुमायूं के मकबरे की दीवारों पर नाम लिखते दिखे पर्यटक, वीडियो हो गया वायरल

दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे की दीवारों को खराब करने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ पर्यटक हुमायूं के मकबरे की दीवारों पर अपना नाम लिखते और अन्य निशान बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि यह मकबरा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां रोज सैकड़ों पर्यटकों आते हैं और कई फिल्मों में भी इसे दिखाया गया है।

हुमायूं का मकबरा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट और मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र है। हुमायूं की विधवा बेगा बेगम द्वारा 1565 और 1572 के बीच बनवाया यह मकबरा देश का पहला उद्यान मकबरा है, जो मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। इस मकबरे में फारसी और भारतीय शैलियों का अद्भुत मिश्रण है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हरकत ने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और ऐतिहासिक स्मारकों के प्रति अनादर को लेकर आक्रोश पैदा कर दिया है। सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ‘एक्स’ पर शेयर किए गए एक वीडियो फुटेज में कई लोग इस ऐतिहासिक स्थल को ब्लैकबोर्ड की तरह इस्तेमाल करते दिख रहे हैं, यहां तक कि कुछ लोग स्मारक को खराब करने के लिए एक-दूसरे के कंधों पर चढ़े भी दिखाई दे रहे हैं।

वीडियो को ‘एक्स’ पर कैप्शन दिया गया था, “जीरो सिविक सेंस! पर्यटक हुमायूं का मकबरा - जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है - उसकी दीवारों पर अपना नाम लिखने के लिए एक-दूसरे पर चढ़ रहे हैं।”

सोशल मीडिया यूजर्स भड़के इस हरकत पर सोशल मीडिया यूजर्स ने गुस्सा और निराशा जताई है। कई लोगों ने इस घटना को "सिविक फेलियर" बताया है और इस विशाल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व वाले स्थल के प्रति अनादर को उजागर किया है।

एक यूजर ने लिखा, “लोग हमेशा मौलिक अधिकारों के बारे में चिल्लाते रहते हैं, लेकिन उन्हें मौलिक कर्तव्य याद नहीं रहते। आर्टिकल 51 कहता है कि हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना हर नागरिक का कर्तव्य है।”

एक अन्य यूजर ने कहा “शर्मनाक! अगर आप हमारी विरासत का सम्मान नहीं कर सकते, तो कम से कम इसे नष्ट तो मत करें। स्मारकों को संरक्षण की जरूरत है, आपकी घटिया ग्रैफिटी को नहीं।”

एक तीसरे यूजर ने लिखा, "लोग खुद अनैतिक हैं और उनमें सिविक सेंस की कमी है, लेकिन लूट और भ्रष्टाचार के लिए राजनेताओं को दोषी ठहराते हैं। क्या लोगों ने कभी अपने अंदर झांका है? क्या समाज या राष्ट्र के लिए काम करना सिर्फ राजनेताओं का काम है?''