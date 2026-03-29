नोएडा आने से डरते क्यों हैं, अखिलेश यादव की रैली के बाद BJP का बड़ा हमला
जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इस मामले में पिछली सरकारों पर फाइलें दबाने का आरोप लगाया तो वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही हैं।
जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इस मामले में पिछली सरकारों पर फाइलें दबाने का आरोप लगाया तो वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही हैं। इस बीच दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि अखिलेश यादव नोएडा आने से डरते क्यों हैं।
उन्होंने कहा, जिनको अपनी तैयारी का आगाज करना है करे लेकिन हम यूपी में एक बार फिर अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। यूपी में बीजेपी की सरकार ने कानून व्यवस्था और विकास को लेकर जितना अच्छा शासन दिया है, उसका उदाहरण जेवर एयरपोर्ट आपने खुद देखा है। उन्होंने आगे कहा, चाहे यूपी की जनता हो, बंगाल की जनता हो या असम की जनता हो, हर कोई विकास चाहता है और विकास का नाम है पीएम नरेंद्र मोदी।
इससे पहले पीएम मोदी ने भी शनिवार को अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि नोएडा को अंधविश्वास के कारण पहले अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। कुर्सी जाने के डर से सत्ताधारी यहां आने से डरते थे। उन्होंने कहा था, मुझे याद है कि यहां सपा की सरकार थी और मैंने नोएडा आने का कार्यक्रम बनाया। तब मुख्यमंत्री इतने डरे हुए थे कि वे उस कार्यक्रम में नहीं आए।
सीएम योगी ने भी साधा निशाना
वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रविवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्हें भारत की आस्था पर उंगली' उठाने वाला अंधविश्वासी व्यक्ति करार दिया।
मुख्यमंत्री ने लखनऊ में 665 नवचयनित नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख का नाम लिये बगैर उन पर तंज किया और कहा, ये कौन लोग थे, जो अंधविश्वास को मानते थे, जिन्होंने भारत की आस्था पर उंगली उठाने का दुस्साहस किया?
उन्होंने अखिलेश पर कटाक्ष करते हुए कहा, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए, उन्होंने (अखिलेश यादव) कभी नोएडा का दौरा नहीं किया। फिर भी आज अपनी बांटने वाली राजनीति से प्रेरित होकर वह नोएडा और ग्रेटर नोएडा पहुंचे। उस समय उन्होंने इस क्षेत्र के विकास में रुकावट डाली थी और बाधाएं और अवरोध खड़े किए थे। आज वे किस हैसियत से विकास की बात करते हैं?
अखिलेश यादव ने की थी रैली
बता दें, अखिलेश यादव ने आज नोएडा के दादरी में रैली की थी जिसमें उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खूब निशाना साधा था। उन्होंने जेवर एयरपोर्ट को लेकर भी उन पर सवाल उठाया था और कहा कि वह शनिवार को आधू अधूरे एयरपोर्ट का उद्घाटन करके चले गए।
भाषा से इनपुट
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अदिति शर्मा
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