विराट कोहली ने बड़े भाई को सौंपी गुरुग्राम की प्रॉपर्टी, खुद पहुंचे वजीराबाद तहसील

संक्षेप: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली मंगलवार को गुरुग्राम के वजीराबाद तहसील कार्यालय पहुंचे और अपनी संपत्तियों की जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) अपने बड़े भाई विकास कोहली के नाम कर दी, ताकि इंग्लैंड में रहने के कारण उनकी गुरुग्राम स्थित संपत्तियों का कानूनी जिम्मा उठाया जा सके।

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली मंगलवार को गुरुग्राम के सेक्टर-57 स्थित वजीराबाद तहसील कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अपनी संपत्तियों की पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) बड़े भाई विकास कोहली के नाम कर दी है।

पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रक्रिया पूरी करने और तस्वीर लेने के लिए अधिकारियों द्वारा विराट कोहली को बुलाया गया था। सूत्र बताते हैं कि प्रक्रिया पूरी करने के बाद कोहली ने तहसील कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। इसके बाद जब वह वहां से रवाना होने लगे तो तहसील कार्यालय के बाहर उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई।

इस संबंध में कोहली, उनके भाई और प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस दौरान कोहली को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। उनके आने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि विराट कोहली अपने परिवार के साथ इंग्लैंड में रह रहे हैं। इस कारण उन्होंने अपनी गुरुग्राम की संपत्तियों का कानूनी जिम्मा भाई को सौंप दिया है।