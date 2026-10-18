दिल्ली एयरपोर्ट पर एमिरेट्स के प्लेन से टकराया पक्षी; नोज में बना गड्ढा- VIDEO
दुबई से दिल्ली आई एमिरेट्स की उड़ान ईके517 से उतरते समय एक पक्षी टकरा गया। विमान की मरम्मत के चलते दिल्ली से दुबई जाने वाली वापसी उड़ान को टालना पड़ा।
दुबई से दिल्ली आई एमिरेट्स की उड़ान ईके517 से उतरते समय एक पक्षी टकरा गया। इस हादसे के कारण विमान को नुकसान पहुंचा और विमान के नोज में गड्ढा बन गया। इसकी मरम्मत के लिए दिल्ली से दुबई जाने वाली वापसी की उड़ान को 14 घंटे से अधिक समय के लिए टालना पड़ा। शनिवार शाम 4 बजकर 25 मिनट पर रवाना होने वाली यह उड़ान अब रविवार सुबह 7 बजे उड़ान भरेगी। विमानन कंपनी एमिरेट्स ने इस असुविधा के लिए प्रभावित यात्रियों के लिए होटल में ठहरने की पूरी व्यवस्था की है।
नोज में हुआ गड्ढ़ा
दुबई से दिल्ली आ रही एमिरेट्स की उड़ान (EK517) से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते समय एक पक्षी टकरा गया। इस बर्ड स्ट्राइक की वजह से विमान के अगले हिस्से यानी नोज में गड्ढ़ा हो गया। इसकी मरम्मत करनी पड़ी। इस घटना के कारण दिल्ली से दुबई जाने वाली वापसी की उड़ान में 14 घंटे से अधिक की देरी हो गई और शनिवार शाम को रवाना होने वाली यह फ्लाइट अब रविवार सुबह सात बजे उड़ान भरेगी।
क्या होता है बर्ड स्ट्राइक?
घटना के बाद एयरपोर्ट पर विमान के अगले हिस्से की जांच की गई। जांच के दौरान के वीडियो वायरल हो रहे हैं। सामने आए वीडियो में ग्राउंड स्टाफ विमान के नोज कोन का निरीक्षण करते दिखाई दे रहे हैं। विमान से पक्षी टकराने की घटना को बर्ड स्ट्राइक कहा जाता है। ऐसा उड़ान भरते समय, उतरते समय या हवा में उड़ान के दौरान हो सकता है। पक्षी के विमान की विंडशील्ड से टकराने या इंजन में चले जाने से उसकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है।
यर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इन जगहों के लिए सस्पेंड की उड़ानें
कुछ मामलों में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है। एयरलाइन ने कहा कि हमारे यात्रियों और क्रू की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब सऊदी अरब में हौथी विद्रोहियों के हमलों को देखते हुए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जेद्दा, रियाद और दम्माम के लिए उड़ानों को 24 अक्टूबर तक सस्पेंड कर दिया है।
एयर इंडिया ने बताया कि 15 अक्टूबर या उससे पहले की बुकिंग, जिनकी यात्रा की तारीखें 9 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच हैं, उनके लिए 10 नवंबर तक एक बार मुफ्त में यात्रा की तारीख बदलने (डेट चेंज) की सुविधा उपलब्ध है।
यात्रियों के लिए यह विकल्प
एयर इंडिया ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 24 अक्टूबर तक जेद्दा, रियाद और दम्माम के लिए अपनी उड़ानों को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। एयर लाइन ने कहा कि जिन यात्रियों के पास 15 अक्टूबर या उससे पहले की गई एयर इंडिया या एयर इंडिया एक्सप्रेस की कन्फर्म बुकिंग है और जो भविष्य दोबारा बुकिंग नहीं करना चाहते हैं, वे अपनी एयरलाइन द्वारा संचालित GCC क्षेत्र के किसी अन्य स्टेशन से यात्रा की बुकिंग कर सकते हैं।
(ANI और हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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