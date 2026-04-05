दिल्ली में 'वायरल दूध चोर गैंग' दबोचा, 300 CCTV फुटेज खंगालने के बाद पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शातिर

Delhi News : दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक 'दूध चोर गैंग' का भंडाफोड़ कर दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग उत्तम नगर और आसपास के इलाकों में दूध सप्लाई करने वाले वाहनों का पीछा करते थे और मौका पाकर दूध-दही के क्रेट उड़ाकर ले जाते थे।

Delhi News : दिल्ली पुलिस के आउटर जिले की एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक 'दूध चोर गैंग' का भंडाफोड़ कर दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग उत्तम नगर और आसपास के इलाकों में दूध सप्लाई करने वाले वाहनों का पीछा करते थे और मौका पाकर दूध-दही के क्रेट उड़ाकर ले जाते थे। पुलिस को इनके पास से चोरी का थ्री-व्हीलर, चोरी की एक स्कूटी और चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। साथ ही थ्री-व्हीलर से 14 खाली दूध के क्रेट भी मिले। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी से 5 मामले सुलझाए हैं।

यूट्यूब वीडियो से शुरू हुई जांच इस गैंग की करतूतों का एक वीडियो 26 मार्च 2026 को यूट्यूब पर वायरल हुआ था, जिसमें इन्हें दूध चोरी करते देखा गया। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए डीसीपी आउटर विक्रम सिंह के निर्देश पर एक स्पेशल टीम बनाई गई। पुलिस टीम ने जांच के दौरान करीब 300 सीसीटीवी वीडियो फुटेज खंगालीं और वायरल वीडियो में दिख रहे दोनों लोगों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए अपने मुखबिरों नेटवर्क को भी एक्टिव कर दिया।

पुलिस ने जाल बिछाकर दो को पकड़ा पुलिस टीम को 3 अप्रैल को एक गुप्त सूचना मिली कि चोरी और लूटपाट की वारदातों में शामिल दो व्यक्ति मोहित उर्फ ​​पाठा और आयुष्मान पांडे उर्फ ​​पंडित शिव विहार, विकास नगर स्थित चर्च के पास अपने एक साथी से मिलने आने वाले हैं। मुखबिर ने यह भी बताया कि यदि वहां छापा मारा जाए, तो उन्हें मोटरसाइकिल और मिनी ट्रक के साथ गिरफ्तार किया जा सकता है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मुखबिर के साथ मिलकर चर्च के पास जाल बिछाया। कुछ देर बाद नजफगढ़ नाले की तरफ से एक थ्री-व्हीलर (बजाज मैक्सिमो) आता हुआ दिखा और चर्च के पास रुक गया। एक व्यक्ति गाड़ी से नीचे उतरा, जिसे मुखबिर ने पहचान लिया।

इसके बाद टीम ने तुरंत उसे और थ्री-व्हीलर के अंदर मौजूद एक अन्य व्यक्ति को पकड़ लिया। दोनों की पहचान मोहित उर्फ ​​पाठा और आयुष मान पांडे उर्फ ​​पंडित के रूप में हुई।थ्री-व्हीलर की तलाशी लेने पर उसमें से दूध की 14 खाली क्रेट बरामद हुईं। पुलिस ने जब उनसे थ्री-व्हीलर के वैध कागजात दिखाने को कहा तो ऐसा नहीं कर सके। पुलिस की जांच में पता चला कि यह थ्री-व्हीलर चोरी का था। इसके अलावा पुलिस को इनके पास से चोरी की एक स्कूटी और चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई।

चोरी का सामान और तरीका पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये लोग दूध सप्लाई करने वाली गाड़ियों का पीछा करते थे और जैसे ही डिलीवरी के लिए क्रेट बाहर रखे जाते, ये उन्हें चोरी के टेंपो में लादकर फरार हो जाते थे। चोरी का दूध और दही ये डाबरी और बिंदापुर इलाके में बेच देते थे।