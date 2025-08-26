विपिन भाटी ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी की थी मारपीट, दर्ज हुई थी FIR

निक्की भाटी दहेज हत्याकांड मामले में नया खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक विपिन भाटी का बाहर किसी अन्य महिला से अफेयर चल रहा था और निक्की ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था।

निक्की भाटी दहेज हत्याकांड मामले में नया खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक विपिन भाटी का बाहर किसी अन्य महिला से अफेयर चल रहा था और निक्की ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। बताया ये भी जा रहा है कि इसके बाद विपिन ने अपनी गर्लफ्रेड की भी पिटाई की थी जिसके बाद बात पुलिस तक पहुंच गई थी और विपिन के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो गई थी।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक निक्की और उसकी बहन कंचन ने विपिन भाटी को किसी और महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसके बाद विपिन की गर्लफ्रेंड ने खुद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें उसने आरोप लगाया था कि पत्नी ने जब विपिन को रंगे हाथों पकड़ा तो उसने मुझे बहुत मारा। इस एफआईआर में विपिन पर गर्लफ्रेंड ने मारपीट और शोषण का आरोप लगाया था। बता दें, 21 अगस्त को विपिन भाटी ने निक्की के साथ मारपीट की थी। इसके बाद उसे जिंदा जला दिया जिससे उसकी मौत हो गई। कंचन की शादी उसके बड़े भाई रोहित से हुई थी। उसने विपिन रोहित के साथ सास ससुर के खिलाफ भी केस दर्ज किया था। ये चारों फिलहाल पुलिस की गिरफ्च में है।

ससुराल वाले बोले- निक्की ने खुद लगाई आग हाल ही में कंचन के आऱोपों को गलत बताते हुए ससुराल वालों ने दावा किया था घर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था और निक्की ने खुद ही खुद को आग लगा ली। हालांकि पुलिस को मौके से सिलेंडर ब्लास्ट के कोई सबूत नहीं मिले थे। इससे पहले ससुराल वालों ने एक सीसीटीवी फुटेज दिखाकर ये भी दावा किया था कि घटना के समय तो विपिन घर पर था ही नहीं। वह अपने पिता के साथ बाहर था। हालांकि घटना के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें विपिन निक्की के बाल पकड़कर उसे घसीटते नजर आ रहा है।

विपिन के 6 साल के बेटे का बयान भी सामने आय़ा था जिसमें उसने बताया था कि पहले पापा ने मम्मी को चाटा मारा फिर कुछ डालकर लाइटर से जला दिया। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच दहेज के अलावा ब्यूटी पार्लर दोबारा खोलने की बात को लेकर भी झगड़ा हुआ था। निक्की दोबारा पार्लर खोलना चाहती थी जबकि विपिन इसका विरोध कर रहा था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हुई थी।