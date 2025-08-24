Vipin Bhati Accused of Burning Nikki Alive Shot in Leg During Police Encounter निक्की को जिंदा जलाने के आरोपी विपिन भाटी का एनकाउंटर, पुलिस ने पैर पर मारी गोली, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsVipin Bhati Accused of Burning Nikki Alive Shot in Leg During Police Encounter

निक्की को जिंदा जलाने के आरोपी विपिन भाटी का एनकाउंटर, पुलिस ने पैर पर मारी गोली

Nikki Vipin Bhati: ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए पत्नी को जलाकर मारने के आरोपी विपिन की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। आरोपी विपिन ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की। इस पर पुलिस को गोली चलानी पड़ी।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 02:26 PM
Nikki Vipin Bhati: ग्रेटर नोएडा में अपनी पत्नी निक्की को दहेज के लिए जिंदा जलाने वाले आरोपी विपिन भाटी को पुलिस ने पैर में गोली मारकर घायल किया। यह घटना सिरसा चौराहे के पास हुई, जहां आरोपी ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की थी। पुलिस ने विपिन भाटी को बीती शाम घटना का वीडियो सामने आने के बाद गिरफ्तार किया था।

पुलिस के अनुसार आरोपी को कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाया जा रहा था, तभी आरोपी ने दारोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी को पैर में गोली मारी।

पत्नी को जिंदा जलाया

निक्की के जिंदा जलकर मौत की घटना बीते गुरुवार को ग्रेटर नोएडा में हुई थी। आरोप है कि निक्की के साथ उसके ससुराल वालों ने कथित रूप से मारपीट की। आरोपी ने उसके बाल पकड़कर घसीटा और उसकी बहन और बेटे के सामने आग लगा दी। पीड़िता के छह साल के बेटे ने कहा था, “मेरी मम्मी पर कुछ डाला, फिर उन्हें चांटा मारा और लाइटर से आग लगा दी।”

घटना के दो वीडियो हुए थे वायरल

घटना के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में महिला पर हमला करते हुए और उसे बाल पकड़कर बाहर खींचते हुए देखा जा सकता है, जबकि दूसरे वीडियो में महिला को जलने के बाद सीढ़ियों पर चलते हुए दिखाया गया है।

मासूम बेटे के सामने मां को जिंदा जलाया

पीड़िता की बड़ी बहन कंचन ने मीडिया को बताया कि पति और ससुराल वाले 36 लाख रुपये की दहेज मांग पूरी न होने पर अपनी बहन पर अत्याचार कर उसे मार डाला। कंचन ने कहा, "पिछले कई दिनों से हमें दहेज के लिए पीटा और परेशान किया जा रहा था। उन्होंने मेरी बहन पर गहरा अत्याचार किया।" कंचन ने रोते हुए बताया कि उन्हें भी पीटा गया और उनकी चोटें आईं। बच्चे भी उसी घर में मौजूद थे।

21 अगस्त को दम तोड़ चुकी निक्की

ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि 21 अगस्त को फोर्टिस अस्पताल से सूचना मिली कि एक महिला गंभीर जलने की चोटों के साथ भर्ती हुई है, जिसे सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस तुरंत अस्पताल पहुंची, लेकिन महिला चोटों के कारण दम तोड़ चुकी थी। पुलिस ने मामले में विपिन भाटी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी ससुराल वालों को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई है।

गौरतलब है कि निक्की और विपिन की शादी 2016 में हुई थी और उनके एक बेटे हैं। पुलिस ने बताया कि जल्द ही सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।