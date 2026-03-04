मारो @#% को मारो... यूट्यूबर सलीम वास्तिक को मारने का खौफनाक वीडियो आया सामने- PHOTOS
सामने आए सीसीटीवी वीडियो में साफ दिखाई देता है कि पहले दोनों हत्यारे मिलकर सलीम का गला रेतते हैं फिर एक आदमी उसे पकड़ता है, तो दूसरा भारी और नुकीली चीज से लगातार हमला करता रहता है। वीडियो इतना हिंसक है कि लाइव हिन्दुस्तान आपको दिखा भी नहीं सकता है। इसलिए हम कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं।
गाजियाबाद के यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हमले का हिंसक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक हत्यारा लगातार कहता है- मारो @#% को... अरे कोई नहीं मारो @#% को…सामने आए सीसीटीवी वीडियो में साफ दिखाई देता है कि पहले दोनों हत्यारे मिलकर सलीम का गला रेतते हैं फिर एक आदमी उसे पकड़ता है, तो दूसरा भारी और नुकीली चीज से लगातार हमला करता रहता है। वीडियो इतना हिंसक है कि लाइव हिन्दुस्तान आपको दिखा भी नहीं सकता है। इसलिए हम कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं।
कार्यालय में घुसे 2 हत्यारे और फिर…
सलीम अहमद उर्फ सलीम वास्तिक पर गाजियाबाद के लोनी में अली गार्डन स्थित उनके कार्यालय में सुबह की नमाज अदा करने के कुछ ही समय बाद हमला हुआ था। सामने आए वीडियो में दिखाई देता है कि वो अपने कार्यालय में रखे सोफे पर आराम से लेटे होते हैं। लेकिन, तभी दो आदमी हेलमेट लगाए आते हैं, तो सलीम पूछता है- क्या चाहिए? इस पर हत्यारा कुछ नहीं बोलता है। फिर थोड़ा रुककर कहता है बात करनी है और इतने में दोनों अंदर आ जाते हैं। आदमियों को अंदर आता देखे, सलीम भी उठ जाता है और सामने बैठने का इशारा करता है।
छटपटाता रहा सलीम, हत्यारों ने नहीं किया रहम
लेकिन, एक आदमी बैठने के बजाय अपनी जेब से धारदार हथियार नुमा कोई चीज निकालता है, तब तक पास खड़ा दूसरा आदमी उसके हाथ पकड़ लेता और इतने में सलीम समझ जाते हैं कि उनके साथ अब जो होने जा रहा है वो ठीक नहीं है। वो लगातार ओए…ओए…ओए… चिल्लाते हुए छटपटाते रहते हैं. लेकिन दोनों हत्यारों ने कतई रहम नहीं किया और वो धारदार हथियार से सलीम के गले पर लगातार वार करते रहते हैं। जब तक कि उसके मुंह से आवाज निकलना बंद नहीं हो जाती।
अरे कोई नहीं... मारो @#% को मारो…
वीडियो इतना हिंसक है कि साफ सुनाई दिखाई देता है। गले पर लगातार वार करने के बाद भी दोनों नहीं रुकते। इसके बाद पास में रखी नुकीली और भारी चीज उठाते हैं और लगातार उसके पेट-पीठ पर हमला करते रहते हैं। इस बीच दूसरा हत्यारा उसे पकड़े रहता है। वो लगातार कहता है कि मारो @#% को मारो.... अरे कोई नहीं... मारो @#% को मारो... पेट में मारो @#% को. जोर से मारो @#% को। अरे कोई न यार मारो...
आपको बताते चलें कि ये घटना गाजियाबाद के लोनी की है। जहां हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने 50 वर्षीय यूट्यूबर पर चाकू से कई बार वार किया था। ये यूट्यूबर अपने यूट्यूब चैनल पर एक विशेष धर्म को लेकर कथित विवादास्पद वीडियो के कारण विवादों में आए थे।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें