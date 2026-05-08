Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गुरुग्राम में कूड़े के ढेर पर हिंसक झड़प, दो गुटों के बीच चली गोलियां और लाठियां

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम, पीटीआई
share

गुरुग्राम में शुक्रवार को दो गुटों के बीच झड़प की खबर सामने आई है। इस घटना में सात लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक नगर निगम के यार्ड में जमा कचरे से प्लास्टिक हटाने को लेकर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए।

गुरुग्राम में कूड़े के ढेर पर हिंसक झड़प, दो गुटों के बीच चली गोलियां और लाठियां

गुरुग्राम में शुक्रवार को दो गुटों के बीच झड़प की खबर सामने आई है। इस घटना में सात लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक नगर निगम के यार्ड में जमा कचरे से प्लास्टिक हटाने को लेकर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इनमें एक शख्स के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार, यह घटना गुरुग्राम के सेक्टर 70 में एसपीआर रोड पर ट्यूलिप चौक के पास सुबह करीब 11:50 बजे हुई। झड़प के दौरान लाठियों का इस्तेमाल किया गया, गोलियां चलाई गईं और पांच खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए।

बादशाहपुर पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर विजय पाल ने कहा, जांच जारी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की भी जांच की जा रही है। घायल लोग बयान देने की स्थिति में नहीं हैं और शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक, नगर निगम ने इलाके के एक खाली हरित क्षेत्र में कचरा डंपिंग यार्ड बनाया था।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में ड्राइवरों के बीच 37 मिनट घिरी रही लड़की, पुलिस की देरी पर सवाल

कैसे शुरू हुआ विवाद?

पुलिस ने बताया कि कादरपुर के एक निवासी ने कूड़े के ढेर से प्लास्टिक इकट्ठा करने के लिए एक मजदूर को काम पर रखा था। पुलिस ने आगे बताया कि जब मजदूर कूड़ा छांट रहा था, तभी रितोज गांव का एक निवासी अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और उसे वहां से जाने के लिए कहा। इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हुई जो जल्द ही हिंसा में बदल गई।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में जनगणना कर्मियों को एंट्री नहीं दे रहीं सोसाइटी, अधिकारी ने चेताया

पुलिस ने बताया कि एक समूह ने दूसरे समूह पर लाठियों से हमला किया और झड़प के दौरान हवा में गोलियां भी चलाई गईं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक शख्स के पैर में गोली लगी और कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से पांच खाली कारतूस और दो जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि क्षतिग्रस्त वाहनों को भी जब्त कर लिया गया है।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम के इस चौक पर 2 साल में बनेगा फ्लाईओवर, ये है रूट; 32 करोड़ आएगी लागत
Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Gurugram News Gurugram Crime
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।