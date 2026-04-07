दिल्ली के कोर्ट में सुनवाई के बाद वकील और क्लाइंट में हुई हिंसक झड़प, क्या है मामला?
आरोप है कि बहस के बाद क्लाइंट और उसके साथियों ने वकील पर धारदार वस्तु से हमला कर दिया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।
दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में वकील और उसके ही क्लाइंट के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया है। आरोप है कि बहस के बाद क्लाइंट और उसके साथियों ने वकील पर धारदार वस्तु से हमला कर दिया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।
आरोपियों की हुई गिरफ्तारी
घायल हुए अधिवक्ता का नाम अमन गंभीर है। फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बार एसोसिएशन के सचिव नरवीर डबास ने बताया कि वकील की एमएलसी कराई जा रही है। शिकायत के बाद केस दर्ज कराया जाएगा। लाइव हिन्दुस्तान आपके साथ वीडियो साझा नहीं कर सकता है। वीडियो में गालियां दी जा रही हैं। इसके साथ ही खून भी बहता दिखाई दे रहा है।
सुनवाई के दौरान भी हुई थी कहासुनी
शाहदरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वीके सिंह ने बताया कि घटना दोपहर करीब 12 बजे की है। बताया जा रहा है कि एक केस की सुनवाई के बाद वकील और उसके क्लाइंट के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और गुस्साए क्लाइंट ने अपने साथियों के साथ मिलकर वकील पर हमला कर दिया।
दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल
दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कल दिल्ली विधानसभा में एक व्यक्ति कार लेकर घुस गया, उसने गेट नंबर 2 पर मौजूद वैरीकेड को तोड़ा और अंदर दाखिल होने के बाद गुलदस्ता रखकर फरार हो गया। हालांकि, बाद में उसे पकड़ लिया गया, लेकिन सुरक्षा में हुई चूक पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अदालतों और स्कूलों की बात करें तो आए दिन धमकी भरे ईमेल आते हैं, जिनमें कोर्ट, स्कूल जैसे सार्वजनिक स्थानों को उड़ाने की बात का जिक्र होता है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हर कोई सवाल कर रहा है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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