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विकसित भारत पार्क 5 जोन में बांटकर स्पेशल थीम पर बनेगा, गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम में होगा निर्माण

Mar 17, 2026 09:27 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम में विकसित भारत पार्क को पांच जोन में बांटकर विशेष थीम पर बनाया जाएगा 

विकसित भारत पार्क 5 जोन में बांटकर स्पेशल थीम पर बनेगा, गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम में होगा निर्माण

गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम में 'विकसित भारत पार्क' को पांच जोन में बांटकर विशेष थीम पर बनाया जाएगा। यहां सभी उम्र के लोगों के लिए कुछ खास होगा। पार्क का लेआउट और डिजाइन बनाने के लिए इस महीने एजेंसी तय होगी।

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गाजियाबाद में विकसित भारत की परिकल्पना को धरातल पर लाने के लिए मधुबन बापूधाम में एक पार्क विकसित होगा। इसके माध्यम से प्रदेश समेत देश के भविष्य को दर्शाया जा सकेगा। यह पार्क पांच जोन में विकसित होगा, जिसमें सभी जोन को अलग-अलग थीम दिया जाएगा। अधिकारी बताते हैं कि पार्क में विकसित भारत 2047 का समावेस नजर आएगा। पार्क का एक जोन एडवेंचर (रोमांच) के लिए तैयार होगा। यहां मुख्य रूप से कमांडो नेट, बरमा ब्रिज, रैंप जंप, हैंड वॉक, क्लाइमिंग वॉल, बैलेंसिंग बीम, टनल, टायर जंप, मंकी क्रोलिंग आदि की सुविधा होगी।

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इसके अलावा एक जोन का थीम बटरफ्लाई हो सकता है। अधिकारी बताते हैं कि पार्क विकसित करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) जारी किया है, ताकि आगे की प्रक्रिया को जल्द पूरा कर निर्माण हो सके। माना जा रहा है कि इस महीने एजेंसी तय हो जाएगी और वह डिजाइन व लेआउट तैयार करने का काम शुरू कर देगी। इसके बाद जीडीए अधिकारी इसका अध्ययन करेंगे। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अनुमति के बाद पार्क तैयार किया जाएगा।

साढ़े छह एकड़ में बनेगा

जीडीए विकसित भारत 2047 पार्क को करीब 6.5 एकड़ जमीन में विकसित करेगा। इसके लिए जमीन का चयन कर लिया है। अब एजेंसी तय होने के बाद यह एजेंसी क्षेत्र के हिसाब से पार्क का लेआउट और डिजाइन तैयार करेगी, जिसे प्राधिकरण फाइनल करेगा। डिजाइन और लेआउट फाइनल होने के बाद इस पार्क को तैयार किया जाएगा। माना जा रहा है कि यह पार्क इस साल तैयार हो जाएगा।

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स्वर्ण जयंती पार्क में प्रकाश व्यवस्था सुधरेगी

इंदिरापुरम स्थित स्वर्ण जयंती पार्क में प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 50 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत पार्क में नए बिजली के पोल लगाए जाएंगे और आधुनिक एलईडी लाइट लगाकर पार्क को रोशन किया जाएगा। जिससे पार्क में आने वाले लोगों को शाम और रात के समय भी सुरक्षित और बेहतर वातावरण मिलेगा। उद्यान विभाग अधिकारियों ने बताया पार्क की पूरी बिजली व्यवस्था को सुधारने की योजना तैयार है। इसके तहत नए बिजली के पोल लगाए जाएंगे और पुरानी लाइटों को हटाकर नई एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी।

नंद किशोर कलाल, उपाध्यक्ष, जीडीए, ''मधुबन बापूधाम को तेजी से विकसित किया जा रहा है। वहां विकसित भारत पार्क तैयार होगा, जहां भारत की परिकल्पना को धरातल पर साकार किया जाएगा। इसके लिए इस माह एजेंसी तय होगी, जो लेआउट और डिजाइन तैयार करेगी।''

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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