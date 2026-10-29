दिल्ली पुलिस की 20 महिला कॉन्स्टेबलों से फ्रॉड, विक्रांत तोमर की शिकार 10 और पीड़ित पहुंचीं थाने

Vikrant Tomar Fraud Case : दिल्ली पुलिस की महिला कॉन्स्टेबलों को इंस्टाग्राम के जरिए फंसाने के आरोपी विक्रांत तोमर के खिलाफ 10 और पीड़िता ने पुलिस से संपर्क किया है। वहीं, विक्रांत की शिकार बनी एक नर्स ने उस पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।

इंस्टाग्राम के जरिये कथित तौर पर दिल्ली पुलिस की 20 महिला कॉन्स्टेबलों को फंसाने के आरोपी विक्रांत तोमर की शिकार बनी पीड़ित महिलाओं ने अब सामने आना शुरू कर दिया है। सेंट्रल जिला साइबर पुलिस से 10 महिलाओं ने संपर्क किया है। इसमें 9 पुलिसकर्मी हैं, जो अलग-अलग थानों और यूनिट में तैनात हैं। इनसे करीब 50 लाख रुपये की ठगी हुई है। पुलिस ने इन शिकायतों को संबंधित जिलों में भेज दिया है।

महिला नर्स को होटल में बुलाकर बनाए थे संबंध जांच से जुड़े सूत्र ने बताया कि पीड़ितों में एक नर्स भी शामिल है। आरोपी ने मध्य जिला स्थित बड़े प्राइवेट अस्पताल में कार्यरत महिला नर्स को भी बीते माह निशाना बनाया था। उसने पुलिस को बताया कि इंस्टाग्राम पर विक्रांत ने खुद को बड़ा कारोबारी बताया था और कहा था कि वह अपनी जाति में शादी करना चाहता है, इसलिए जल्द ही शादी नहीं कर रहा है। उसने महिला नर्स को फाइव स्टार होटल में मिलने के लिए बुलाया। इसके लिए आरोपी ने होटल में कमरा बुक किया था। उसने शादी का झांसा देकर पीड़िता से शारीरिक संबंध भी बनाए और बहाने से पांच लाख रुपये भी ले लिए। फिर उसने कभी पीड़िता से संपर्क नहीं किया।

पीड़ित नर्स ने अखबार में विक्रांत तोमर वाली खबर देखी तो साहस करके दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी मामलों को संबंधित जिलों में लिखित तौर पर भेजा जा रहा है। विक्रांत तोमर की शिकार पीड़ित महिलाओं के और सामने आने की आशंका है।

आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप हरि नगर थाने में एक महिला कॉन्स्टेबल ने विक्रांत तोमर पर 15 सितंबर को केस दर्ज कराया था। पीड़िता ने बताया कि विक्रांत ने इंस्टाग्राम के जरिये मुलाकात की थी। आरोपी ने 15 लाख रुपये दो बार में बहाने से लिए। यह आरोप है कि विक्रांत की वजह से एक कॉन्स्टेबल ने हरियाणा में खुदकुशी की है। हालांकि, पुलिस के अनुसार महिला कॉन्स्टेबल ने आत्महत्या की थी।