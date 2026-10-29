Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली पुलिस की 20 महिला कॉन्स्टेबलों से फ्रॉड, विक्रांत तोमर की शिकार 10 और पीड़ित पहुंचीं थाने

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Vikrant Tomar Fraud Case : दिल्ली पुलिस की महिला कॉन्स्टेबलों को इंस्टाग्राम के जरिए फंसाने के आरोपी विक्रांत तोमर के खिलाफ 10 और पीड़िता ने पुलिस से संपर्क किया है। वहीं, विक्रांत की शिकार बनी एक नर्स ने उस पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।

vikrant tomar delhi police many women constables duping case
दिल्ली पुलिस की महिला कॉन्स्टेबलों को जाल में फंसाने वाला विक्रांत तोमर बेनकाब।

इंस्टाग्राम के जरिये कथित तौर पर दिल्ली पुलिस की 20 महिला कॉन्स्टेबलों को फंसाने के आरोपी विक्रांत तोमर की शिकार बनी पीड़ित महिलाओं ने अब सामने आना शुरू कर दिया है। सेंट्रल जिला साइबर पुलिस से 10 महिलाओं ने संपर्क किया है। इसमें 9 पुलिसकर्मी हैं, जो अलग-अलग थानों और यूनिट में तैनात हैं। इनसे करीब 50 लाख रुपये की ठगी हुई है। पुलिस ने इन शिकायतों को संबंधित जिलों में भेज दिया है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली पुलिस की 20 महिला कॉन्स्टेबलों को झूठे प्रेम जाल में फंसा चुका था विक्की

महिला नर्स को होटल में बुलाकर बनाए थे संबंध

जांच से जुड़े सूत्र ने बताया कि पीड़ितों में एक नर्स भी शामिल है। आरोपी ने मध्य जिला स्थित बड़े प्राइवेट अस्पताल में कार्यरत महिला नर्स को भी बीते माह निशाना बनाया था। उसने पुलिस को बताया कि इंस्टाग्राम पर विक्रांत ने खुद को बड़ा कारोबारी बताया था और कहा था कि वह अपनी जाति में शादी करना चाहता है, इसलिए जल्द ही शादी नहीं कर रहा है। उसने महिला नर्स को फाइव स्टार होटल में मिलने के लिए बुलाया। इसके लिए आरोपी ने होटल में कमरा बुक किया था। उसने शादी का झांसा देकर पीड़िता से शारीरिक संबंध भी बनाए और बहाने से पांच लाख रुपये भी ले लिए। फिर उसने कभी पीड़िता से संपर्क नहीं किया।

पीड़ित नर्स ने अखबार में विक्रांत तोमर वाली खबर देखी तो साहस करके दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी मामलों को संबंधित जिलों में लिखित तौर पर भेजा जा रहा है। विक्रांत तोमर की शिकार पीड़ित महिलाओं के और सामने आने की आशंका है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल किडनैपिंग में अरेस्ट, जल्द अमीर बनने का लालच पड़ा महंगा

आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप

हरि नगर थाने में एक महिला कॉन्स्टेबल ने विक्रांत तोमर पर 15 सितंबर को केस दर्ज कराया था। पीड़िता ने बताया कि विक्रांत ने इंस्टाग्राम के जरिये मुलाकात की थी। आरोपी ने 15 लाख रुपये दो बार में बहाने से लिए। यह आरोप है कि विक्रांत की वजह से एक कॉन्स्टेबल ने हरियाणा में खुदकुशी की है। हालांकि, पुलिस के अनुसार महिला कॉन्स्टेबल ने आत्महत्या की थी।

तीन महिला कॉन्स्टेबल से मिल रही सहायता

अब तक की पुलिस की जांच में सामने आया है कि विक्रांत ने 2022 और 2024 बैच की तीन महिला कॉन्स्टेबल को फर्जीवाड़ा कर फंसा लिया। इसमें से एक से उसने शादी भी कर ली है। कई बार विक्रांत ने ठगी की रकम को इन्हीं महिला कॉन्स्टेबल के बैंक खातों में जमा कराया है। बताया जाता है कि इन महिला कॉन्स्टेबलों ने ही कई शिकायतकर्ताओं से बात कर मामला रफा-दफा कराने में मदद की थी। वहीं, हरि नगर थाने में दर्ज केस में विक्रांत के दो साथियों के भी नाम सामने आए हैं।

ये भी पढ़ें:खाकी को भी नहीं बख्शा! महिला पुलिसकर्मियों से लाखों की ठगी, उम्र महज 23 साल
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Police Delhi News Cyber Crime
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करे और पाएं पल-पल की ताज़ा खबर
Hindi Newsएनसीआर Newsदिल्ली की 20 कॉन्स्टेबलों से फ्रॉड: विक्रांत की शिकार 10 और पीड़ित पहुंचीं थाने