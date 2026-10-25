दिल्ली पुलिस की 20 महिला कॉन्स्टेबलों को अपने जाल में फंसा चुका था विक्की तोमर, ठगी की ये थी ट्रिक

दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया शातिर ठग विक्रांत कुमार उर्फ विक्की तोमर खास तौर पर दिल्ली पुलिस की महिला कॉन्स्टेबलों को अपना शिकार बनाता था। अब तक वह एक दो नहीं बल्कि 20 महिला कॉन्स्टेबलों को ठग चुका था। खास बता यह थी कि सभी पीड़ित एक ही बैच की थीं।

दिल्ली पुलिस की महिला कॉन्स्टेबल शिवानी से 24 लाख की ठगी मामले में गिरफ्तार विक्रांत कुमार उर्फ विक्की तोमर की रिमांड के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपी विक्रांत सोशल मीडिया पर दिल्ली का ‘रिकी बहल’ (शातिर ठग) बनकर बैठा था, जिसका मकसद महिला कॉन्स्टेबलों को भावनात्मक रूप से जाल में फंसाकर आर्थिक रूप से लूटना था। विक्रांत इंस्टाग्राम पर खुद को ‘बड़ा क्रिकेटर’ और रसूखदार कारोबारी दिखाकर दिल्ली पुलिस की एक ही बैच की करीब 20 महिला कॉन्स्टेबलों को अपने जाल में फंसा चुका था। जांच में खुलासा हुआ कि विक्रांत तोमर की ‘लिव-इन पार्टनर’ खुद दिल्ली पुलिस में महिला कॉन्स्टेबल है। आरोपी ने अपनी इसी पार्टनर के मोबाइल और दस्तावेजों के जरिये उसकी ही बैच की अन्य महिला कॉन्स्टेबलों के बारे में पूरी जानकारी हासिल की थी। इसके बाद उसने 20 महिला कर्मियों को इंस्टाग्राम पर टारगेट किया।

ऐसे फंसाता था जाल में साइबर पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बागपत का रहने वाला 26 वर्षीय आरोपी बेहद शातिर है। वह दिल्ली-एनसीआर में रोजाना हजारों रुपये किराये पर लग्जरी गाड़ियां लेता था। इसके बाद महंगी लाइफ स्टाइल की रील और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था। इसी फर्जी चकाचौंध को देखकर कई महिला पुलिसकर्मी उसके जाल में फंसती चली गईं। उसने पीड़ित कॉन्स्टेबल की तरह ही कई अन्य महिला पुलिसकर्मियों से भी पहले खेल कोटे से भर्ती का रास्ता पूछा, फिर नजदीकियां बढ़ाकर कई महिला कॉन्स्टेबल को शादी का झांसा दिया।

आरोपी को ऑनलाइन सट्टेबाजी का शौक आरोपी के बैंक खातों की जांच में यह भी पता चला है कि महिला पुलिस कर्मियों की कमाई और लोन से ऐंठी गई रकम को वह अय्याशी और ऑनलाइन सट्टेबाजी में पानी की तरह बहा रहा था। पीड़ित कॉन्स्टेबल से ठगे गए 24 लाख रुपये में से 8 लाख सीधे ऑनलाइन सट्टेबाजी से प्लेटफॉर्म से जुड़े खातों में पाए गए हैं, जबकि अन्य कॉन्स्टेबलों से ली गई रकम भी ऑनलाइन सट्टेबाजी में गंवाई जा चुकी है।

‘रिकी बहल’ नाम का चलन अपराध की भाषा में ‘रिकी बहल’ का इस्तेमाल एक ऐसे शातिर और चिकनी-चुपड़ी बातें करने वाले ठग के लिए किया जाता है, जो महिलाओं को अपने प्यार, झूठे रसूख या शादी के झांसे में फंसाकर उनसे ठगी करता है। यह शब्द साल 2011 की बॉलीवुड फिल्म ‘लेडीज वर्सेस रिकी बहल’ से प्रेरित है।