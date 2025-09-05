25 साल की कैद काट रहे विकास यादव ने रचाई शादी, 26 साल छोटी है दुल्हन

नितीश कटारा हत्याकांड में 25 साल की सजा काट रहे 54 साल के विकास यादव ने शुक्रवार को 28 साल की हर्षिका यादव से शादी कर ली। विकास के पिता और पूर्व मंत्री डीपी यादव के राज नगर स्थित आवास पर आर्यसमाज विधि से दोनों का विवाह संपन्न हुआ।

डीपी यादव के एक पारिवारिक सदस्य के मुताबिक विकास की मां की तबीतय काफी समय से बहुत खराब चल रही है। मां की देखभाल के लिए विकास ने शादी करने का फैसला लिया है। विकास की सगाई जुलाई में ही हो गई थी। पहले यह शादी कासगंज में होनी थी, लेकिन बाद में राज नगर स्थित आवास पर हुई।

बता दें साल 2002 के चर्चित नितीश कटारा हत्याकांड में विकास यादव और उसका चचेरा भाई विशाल यादव दोषी ठहराए गए हैं। दोनों को 25-25 साल की सजा सुनाई गई है। विकास यादव 23 साल से भी अधिक समय की जेल काट चुका है। वह इन दिनों पैरोल पर है।