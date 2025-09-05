vikash yadav marriage with harshika yadav nitish katara murder case 25 साल की कैद काट रहे विकास यादव ने रचाई शादी, 26 साल छोटी है दुल्हन, Ncr Hindi News - Hindustan
नितीश कटारा हत्याकांड में 25 साल की सजा काट रहे 54 साल के विकास यादव ने शुक्रवार को 28 साल की हर्षिका यादव से शादी कर ली। विकास के पिता और पूर्व मंत्री डीपी यादव के राज नगर स्थित आवास पर आर्यसमाज विधि से दोनों का विवाह संपन्न हुआ।

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, गाजियाबादFri, 5 Sep 2025 06:37 PM
नितीश कटारा हत्याकांड में 25 साल की सजा काट रहे 54 साल के विकास यादव ने शुक्रवार को 28 साल की हर्षिका यादव से शादी कर ली। विकास के पिता और पूर्व मंत्री डीपी यादव के राज नगर स्थित आवास पर आर्यसमाज विधि से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। इस दौरान परिवार के अलावा कुछ करीबी रिश्तेदार ही मौजूद रहे। दुल्हन हर्षिका 28 साल की है और एमसीए की पढ़ाई कर रही है। वह मूलत: फिरोजाबाद जिले की रहने वाली है।

डीपी यादव के एक पारिवारिक सदस्य के मुताबिक विकास की मां की तबीतय काफी समय से बहुत खराब चल रही है। मां की देखभाल के लिए विकास ने शादी करने का फैसला लिया है। विकास की सगाई जुलाई में ही हो गई थी। पहले यह शादी कासगंज में होनी थी, लेकिन बाद में राज नगर स्थित आवास पर हुई।

बता दें साल 2002 के चर्चित नितीश कटारा हत्याकांड में विकास यादव और उसका चचेरा भाई विशाल यादव दोषी ठहराए गए हैं। दोनों को 25-25 साल की सजा सुनाई गई है। विकास यादव 23 साल से भी अधिक समय की जेल काट चुका है। वह इन दिनों पैरोल पर है।

इससे पहले विकास यादव ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर शादी करने के लिए अपनी रिहाई या अंतरिम जमानत की मांग की थी। उसने कहा था, " मैं 54 साल का हूं। अगर मैं अभी शादी करके घर नहीं बसाता तो सब खत्म हो जाएगा। घर बसाने का यही मेरा एकमात्र मौका है।"