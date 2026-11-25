पॉलिटिक्स में आने वाले सवाल पर भड़के विजेता दहिया, बोले- मनीष सिसोदिया हूं क्या मैं, जो अपना…
बर्गर विवाद के बाद कॉकरोच जनता पार्टी से बाहर निकाले गए विजेता दहिया ने आप नेता मनीष सिसोदिया को खूब खरी-खोंटी सुनाई हैं। दहिया का ताजा राजनीतिक बयान मनीष सिसोदिया के बाबा बागेश्वर से मिलने के बाद सामने आया है।
बर्गर विवाद के बाद कॉकरोच जनता पार्टी से बाहर निकाले गए विजेता दहिया ने आप नेता मनीष सिसोदिया को खूब खरी-खोंटी सुनाई हैं। दहिया का ताजा राजनीतिक बयान मनीष सिसोदिया के बाबा बागेश्वर से मिलने के बाद सामने आया है। दहिया ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए कहा- मुझसे मत कहा करो कि विजेता पॉलिटिक्स में आओ। मनीष सिसोदिया हूं क्या मैं जो अपना लेवल ऐसे गिरा दूंगा।
धीरेंद्र शास्त्री से मिलने पहुंचे सिसोदिया, दहिया बरस पड़े
इसके बाद दहिया ने एक न्यूज का स्क्रीनशॉट दिखाते हुए कहा- "ये देखो क्या लिखा है, मनीष सिसोदिया ने मान सरकार के लिए मांगा बाबा का आर्शीवाद। कौन से बाबा का, धीरेंद्र शास्त्री। वो मनुवादी जो कहता है कि मैं जात-पात खत्म करने के पक्ष में नहीं हूं। वो जो नफरत फैलाता है। बुलडोजर चलाने की बात करता है। इतना अंधविश्वास और पाखंड फैलाता है।"
इसके बाद दहिया ने पंजाब में आप सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े करते हुए कहा- “मनीष सिसोदिया आशीर्वाद मांग रहे हैं, क्यों? 5 साल में कुछ भी काम नहीं किया है क्या आपकी सरकार ने, जो आज ये सब करना पड़ रहा है। थोड़ी सी भी शर्म आती है। अपना लेवल इतना कैसे गिरा देते हो।”
ऐसी जीत पर थूकता हूं मैं, दहिया ने खूब सुनाया
इसके बाद बिलकिल बानो केस के दौरान मनीष सिसोदिया द्वारा दिए गए एक बयान का जिक्र करते हुए आगे कहा- "खैर कोई हैरत मुझे नहीं हो रही है। अक्तूबर 2022 में जब बिलकिस बानो केस में 11 अपराधियों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था। तब भाजपा नेता ने तो उन्हें संस्कारी ब्राह्मण कहा था।"
"तब मनीष सिसोदिया से रिपोर्टर ने पूछा था कि आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। इस पर क्या था सिसोदिया ने कि इन सबसे हमें मतलब नहीं है। मतलब इस तरह का जघन्य अपराध होता है और उनकी सजा माफ हो रही है और वो कह रहे हैं कि हमें इससे मतलब नहीं है। तो ऐसी जीत भी क्या ही जीत है। ये कोई जीतना हुआ। ऐसी जीत पर थूकता हूं मै। ऐसी पॉलिटिक्स पर कि आप अपना लेवल ही गिरा दो।"
सिसोदिया अनपढ़, अंधविश्वासी नहीं लेकिन…
आखिरी में दहिया बोले- "मुझे दुख इसलिए होता है क्योंकि इंडिया अगेन्स्ट करप्शन में मैने भी हिस्सा लिया था। मैंने भी नारे लगाए थे। उम्मीद थी इन लोगों पर कि ये लोग कुछ करेंगे। क्या ये है इन लोगों की राजनीति? मनीष सिसोदिया कोई अनपढ़ इंसान नहीं है वो। एक पत्रकार थे। पढ़े लिखे हैं। शिक्षामंत्री थे। मैं जानता हूं कि वो अंधविश्वासी नहीं हैं। सांप्रदायिक नहीं हैं। लेकिन पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी कर जाएंगे। तो फिर फर्क क्या है।"
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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