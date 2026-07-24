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विजेता दहिया जिस 'बर्गर' की वजह से निकाले गए, उसे खा भी नहीं पाए थे; नया खुलासा

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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विजेता दहिया को जिस बर्गर के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दया गया, उसे वह खा भी नहीं पाए थे। दहिया ने बताया कि बर्गर आउटलेट में जाने के बाद उनका विचार बदल गया और वह बिना खाए लौट गए। 

विजेता दहिया और बर्गर विवाद
विजेता दहिया

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता पद से विजेता दहिया को बर्गर विवाद के बाद हटा दिया गया। कुर्सी छिन जाने से आहत विजेता दहिया लगातार अपना दर्द जाहिर कर रहे हैं। अब उन्होंने यह भी खुलासा किया है कि 20 जुलाई को जिस 'बर्गर' की वजह से उन्हें निकाला गया था, उसे वह खा भी नहीं पाए थे। बाद में जरूर उन्होंने ट्रोलिंग के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने के लिए बर्गर खाते हुए वीडियो शेयर किया था।

हरियाणवी फिल्मों के डायरेक्टर, कॉटेंट क्रिएटर और डांस में माहिर विजेता दहिया उन तीन प्रवक्ताओं में शामिल थे, जिन्हें पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने यह अहम जिम्मेदारी दी। दहिया इसके बाद से लगातार चर्चा में थे। जंतर-मंतर पर करीब एक महीने तक वह मंच और मीडिया में छाए रहे। लेकिन 20 जुलाई को जब उन्हें सीजेपी के दूसरे नेताओं के साथ आंदोलन की अगुआई करनी थी, 'दो दिन तक जागे होने की वजह' से वह नाहने-खाने घर की ओर चल दिए और रास्ते में जो कुछ हुआ उसने उनकी राहें अलग दिशा में मोड़ दीं।

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बर्गर विवाद और किरकिरी के बाद दीपके ने निकाला

विजेता दहिया को एक बर्गर आउटलेट में देखकर कुछ युवाओं ने उन्हें घेरा और पूछा कि जब प्रदर्शनकारी छात्र लाठी खा रहे हैं तो वह बर्गर खाने क्यों आए? वीडिय वायरल होने के बाद सीजेपी की खबूर किरकिरी हुई और दीपके ने उन्हें तुरंत फोन करके इस्तीफा देने को कह दिया। दहिया ने खुद इस्तीफा साइन करने से इनकार किया तो पार्टी ने आदेश जारी कर दिया। दहिया ने कई मीडिया चैनल्स को दिए इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह उन्होंने दीपके को यह बताने की कोशिश की वह आंदोलन के प्रति कितने समर्पित रहे हैं और सिर्फ कुछ लोगों की ट्रोलिंग की वजह से उनके साथ ऐसा ना किया जाए। उन्होंने दीपके को कचौड़ी वाली आलोचना की याद भी दिलाई।

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कहा- बर्गर खाने रुका पर खाया नहीं था

इस बीच विजेता दहिया ने एक इंटरव्यू में नया खुलासा किया है। उस दिन के घटनाकर्म को याद करते हुए उन्होंने बताया कि वह बर्गर खाने आउटलेट में गए जरूर थे, लेकिन खा नहीं पाए थे। दहिया ने कहा, 'मैं घर जा रहा था। मैं वहां पर रुका और बर्गर मैंने खाया भी नहीं। खाया भी इसलिए नहीं कि मुझे लगा कि अनहेल्दी होगा,चलो घर जाकर ही खाएंगे। वह जो वीडियो लोग दिखा रहे हैं वह मैंने रात को बनाई बर्गर लेकर। यह दिखाते हुए कि आप बर्गर खाने पर किसी की मोरल पुलिसिंग करोगे वह ठीक नहीं है।'

Sudhir Jha

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


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