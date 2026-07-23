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अभिजीत दीपके की कचौड़ी, ट्रक पर चढ़ना; विजेता दहिया ने ना कहते हुए भी सबकुछ कह दिया

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता पद से हटाए गए विजेता दहिया ने बताया कि उन्होंने अभिजीत दीपके को याद दिलाया कि उन्हें भी खाने पीने को लेकर ट्रोल किया गया तो उन्होंने मजबूती से बचाव किया। 

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता पद से हटाए गए विजेता दहिया को इस बाद का बेहद कष्ट है कि अभिजीत दीपके ने उन्हें आलोचकों की बातों में आकर आंदोलन में आने से रोक दिया। पद और जिम्मेदारियों छिनने से आहत विजेता दहिया सीजेपी के खिलाफ ज्यादाकुछ बोलने से तो बच रहे हैं, लेकिन ना-ना करते हुए भी उन्होंने अभिजीत दीपके को लेकर कुछ ऐसी बातों का जिक्र कर दिया जो उनके आलोचकों की जुबान पर हैं। दहिया ने बताया कि कैसे उन्होंने दीपके को आलोचनाओं से बचाया, लेकिन उन्हें उन्हीं लोगों की बातों में आकर निकाल दिया गया।

20 जुलाई को संसद चलो मार्च के दिन हुए 'बर्गर विवाद' की वजह से हटाए गए विजेता दहिया को यह बात हजम नहीं हो रही है। वह बार-बार सवाल उठा रहे हैं कि खाने-पीने को लेकर तो अभिजीत पर भी विवाद हुआ था। सोनम वांगचुक के अनशन के बीच खाने-पीने को लेकर दीपके को भी खूब ट्रोल किया गया था। इसका जिक्र करते हुए दहिया कहते हैं कि जब उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया तो उन्होंने दीपके को इसकी याद दिलाते हुए बताया कि उनका किस तरह बचाव किया गया। दहिया ने बुधवार को एक वीडियो शेयर करते हुए अपने साथ हुए घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी।

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दहिया ने कचौड़ी और ट्रक वाली क्या बात कही

दहिया ने बताया कि किस तरह जब उन्हें अभिजीत दीपके का फोन आया तो उन्हें उम्मीद थी कि वह हालचाल लेंगे और सहारा देंगे, लेकिन यह सुनकर उनका दिल टूट गया कि इस्तीफा देने को कहा गया। दहिया ने इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की कि जिन आलोचनाओं को लेकर उन्होंने अभिजीत दीपके का बचाव किया, उसी तरह की बातों को लेकर उन्हें निकाल दिया गया। दहिया ने दीपके को इसकी याद भी दिलाई। उन्होंने दीपके से हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा, 'मैंने कहा कि तू जो कचौड़ी खा रहा था, वह भी बहुत वायरल था। अभिजीत मैंने बहुत मजबूती से बहुत बचाव किया। अभी भी लोग कह रहे हैं कि अभिजीत भी तो ट्रक पर चढ़ गया। उस पर भी मैंने तुम्हारा बचाव किया, कि थप्पड़ भी तो अभिजीत को लगा था। मुझे भी इतनी धमकियां मिलीं। मैं इतनी मजबूती से प्रोपेगेंडा का मुकाबला कर रहा था और फिर अचानक से फोन आता है और पता चलता है कि आपको बलि का बकरा बना दिया गया।'

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अब भी सीजेपी के साथ हैं या नहीं

विजेता दहिया ने एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान साफ किया है कि उन्हें भले ही प्रवक्ता पद और अन्य जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है, लेकिन वह आंदोलन के साथ बने हुए हैं। दहिया ने कहा कि एक कार्यकर्ता और समर्थक के रूप में वह आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। हालांकि, सीजेपी की ओर से हटाए जाने के बाद से वह जंतर-मंतर पर नजर नहीं आए हैं।

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Sudhir Jha

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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