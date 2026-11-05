विजेता दहिया ने किया धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बचाव, लिबरल्स को ही जमकर सुना डाला
विजेता दहिया ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की आलोचना करने वालों को अभिव्यक्ति की आजादी की सीख दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इकोसिस्टम का बंदा मिलते ही लिबरल्स आलोचना में जुट जाते हैं।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को भगवान श्रीकृष्ण को लेकर की गई टिप्पणी के बाद जहां एक तरफ आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) से निकाले गए विजेत दहिया ने उनका बचाव किया है। दहिया ने शास्त्री के बयान को भगवान का अपमान और भावनाएं आहत करने वाला बता रहे 'लिबरल्स' को फटकार लगाई और कहा कि यह अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है।
दहिया ने एक वीडियो में कहा, 'दो दिन से खुद को रोक रहा हूं ये रील बनाने से लेकिन अब नहीं रुका जा रहा है। अब लग रहा है कि मेरा विचार भले ही कितना भी असुविधाजनक हो, लेकिन मैं भी नहीं बोला तो कैसे काम चलेगा, यह समाज तो गया गर्त में। ये जो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का पूरा प्रकरण है क्या है यह, मैंने पूरा वीडियो देखा। इसमें वह कह रहा है कि हमारे भगवान सीधे हैं, तुम्हारे टेढ़े हैं, हमारे भगवान धनुष चलाते हैं, तुम्हारे बांसुरी बजाते हैं। यह तो पूरा क्लियर है कि कोई भजन बता रहा होगा और एक तरह से उसका पूरा इंट्रो देते हैं। लेकिन क्या चल रहा है, अपमान कर दिया... अपमान कर दिया। भगवानों में तुलना कर दी। मुझे एक बात बताओ तुम खुद को लिबरल कहते हो ना। लेकिन तुम में और इन मनुवादियों में फर्क क्या है। ये भी तो वो करते हैं बात बात में, ये मत बोलो वो मत बोलो, बात बात में भावनाएं आहत होती रहती हैं।'
सीजेपी के प्रवक्ता रहे दहिया ने कहा कि जो लिबरल धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की आलोचना कर रहे हैं वो अभिव्यक्ति की आजादी को नीचे खींच रहे हैं। उन्होंने कई संतों का भी जिक्र किया जिन्होंने अपनी भक्ति काव्यों में भगवान को उलाहना भी दी है। दहिया ने कहा, 'अब आप भी बीजेपी की पिच पर खेल रहे हैं। ठीक है कि धीरेंद्र शास्त्री बीजेपी इको सिस्टम का बंदा है। लेकिन उसकी आलोचना की जो आपकी तीव्र इच्छा है, आप क्या कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी का जो बार है उसे आप नीचे ला रहे हैं। कोई तो आपकी वैचारिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए ना। फिर किस बात के लिबरल हैं आप? इस तरह से करने लगे तो फिर तो जो संत सूरदास ने लिखा, उसमें से ज्यादातर सेंसर हो जाएगा। क्योंकि वह तो भक्तिभाव में डूबे हुए भगवान को क्या क्या कहते हैं। या आप कबीर को देखिए, मीराबाई को देखिए, संत तुका राम, संत नामदेव, जानें क्या-क्या बातें कहीं हैं, कोई भगवान को स्वार्थी कहता है, कोई कह देता है कि भगवान आप तो आ ही नहीं रहे। कोई कहता है कि आप अपनी माला पकड़ो, मुझे भूख लगी है। आप तो खुद शेषनाक पर बैठे हो और हमारे लिए तिनका नहीं। पता नहीं क्या क्या बातें कहीं हैं। यह उनकी भक्ति की अभिव्यक्ति है। तो सैकड़ों साल पहले लोग ये सब कह सकते थे लेकिन आज के टाइम में भावनाएं आहत।'
बस बीजेपी इकोसिस्टम का बंदा मिला तो…: दहिया
नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन के दौरान 20 जुलाई को संसद चलो मार्च से निकलकर बर्गर खाने की वजह से निकाल दिए गए दहिया ने कहा, 'ना तो आपको साहित्य का पता ना आपको धर्म का पता। बस बीजेपी इकोसिस्टम का बंदा मिला तो बुराई करो। कितनी उथली राजनीति है, जिसमें कोई विचारधारा नहीं। सेम चीज की गई पश्चिम बंगाल के उस आर्टिस्ट के केस में। पीछे पड़ गए उसके कि बीजेपी शासित राज्य में हिंदुत्व का अपमान, हिंदुत्व का अपमान। अब यह उकसाने से मनुवादी गैंग ऐक्टिव। उसको जान से मारने की धमकिया मिलने लगीं। आयोजनकर्ताओं ने पल्ला झाड़ लिया। वो बंदा रो-रोकर माफी मांग रहा है। कोई कलाकार महीनों तक अभ्यास करता है, दो घंटे का एक डांस ड्रामा करने के लिए। अरे बदनाम करना होगा तो कोई यूं ही कुछ भी बक देगा। कह रहे हैं कि देवी काली का अपमान कर दिया, लेकिन यह भी नहीं पता कि वह वह देवी छिनमस्तिका का पोट्रेल था। लेकिन इतना कहां गहराई में जाना। बस मिल गया बीजेपी वाला तो बुराई करो और अभिव्यक्ति की आजादी भाड़ में जाए। अपनी विचारधारा स्पष्ट करो। ऐसे तो 90 फीसदी गाने जो बनते हैं हरियाण में शिव को लेकर वह बैन हो जाएंगे, कि गणपति की मां मेरी भांग घोंट दे।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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