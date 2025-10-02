दिल्ली में धूमधाम से मना विजयादशमी पर्व; CM रेखा गुप्ता से लेकर एक्टर बॉबी देओल तक ने किया रावण दहन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु राजधानी में लाल किले के पास स्थित परेड ग्राउंड पर आयोजित दशहरा समारोह में शामिल हुईं। उन्होंने वहां प्रतीकात्मक रूप से तीर चलाकर रावण दहन किया। श्रीमती मुर्मु ने इस अवसर लोगों को विजयादशमी की बधाई दी।

देशभर के अन्य इलाकों की तरह ही राजधानी दिल्ली में भी गुरुवार को विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। असत्य पर सत्य की विजय के इस त्योहार पर शहर के कई हिस्सों में रावण दहन के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। हालांकि शाम को हुई बारिश की वजह से कई जगहों पर इस काम में दिक्कतें आईं, लेकिन लगातार कोशिशों के बाद ज्यादातर जगहों पर इस काम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। इस दौरान राजधानी के पीतमपुरा पीयू ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंचीं, जहां उन्होंने तीर चलाकर प्रतीकात्मक रावण वध भी किया। इसके अलावा शहर के लाल किला परिसर में आयोजित प्रोग्राम में फिल्म अभिनेता बॉबी देओल पहुंचे और यहां उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से रावण वध किया।

दशहरे के मौके पर सीएम रेखा गुप्ता श्री रामलीला कमेटी पीतमपुरा पीयू ब्लॉक द्वारा आयोजित रामलीला में पहुंची और यहां उन्होंने हल्की मध्यम बारिश के बीच तीर चलाकर रावण दहन किया। उन्होंने गुरुवार को शाम 7 बजकर 15 मिनट पर रावण दहन किया। इस दौरान काफी संख्या में दर्शक रामलीला ग्राउंड में मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, ‘विजयदशमी सत्य की जीत का उत्सव है। आज यहां रावण दहन का अनुष्ठान मनाया जा रहा है। किसी भी युग में न कभी अहंकार की जीत हुई है और न होगी, अधर्म की भी कभी जीत नहीं हुई। समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर भगवान राम को जगाना होगा। विजयदशमी के इस अवसर पर मैं दिल्ली और पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं।’

लव-कुश रामलीला में पहुंचे बॉबी देओल उधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की प्रसिद्ध लव कुश रामलीला में इस बार बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल ने प्रतीकात्मक रूप से तीर चलाकर रावण का वध किया और असत्य पर सत्य की विजय का संदेश दिया। इस ऐतिहासिक दृश्य को देखने के लिए लालकिला मैदान में बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। इस अवसर पर अभिनेता निखिल द्विवेदी भी मंच पर उपस्थित थे। उन्होंने भी बॉबी देओल के साथ मिलकर रावण वध के इस आयोजन में हिस्सा लिया।

लव कुश रामलीला समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि बॉबी देओल धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं और समिति के निमंत्रण पर वह दिल्ली पहुंचे और इस भव्य आयोजन का हिस्सा बने। अर्जुन कुमार ने कहा कि इससे पहले भी कई बड़े फिल्मी सितारे लव कुश रामलीला का हिस्सा बन चुके हैं, जिनमें अजय देवगन, करीना कपूर, रोहित शेट्टी, अक्षय कुमार, साउथ सुपरस्टार प्रभास, जॉन अब्राहम और कई अन्य कलाकार शामिल हैं।

बता दें कि लाल किला परिसर स्थित लवकुश रामलीला समिति रावण का पुतला थोड़ा सा जलकर बुझ गया। कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले का भी यही हाल हुआ, जिसके बाद पुतलों को जलाने की कोशिश की जाती रही, हालांकि पुतलों का दहन नहीं हो पा रहा था।

परेड ग्राउंड के कार्यक्रम में पहुंची राष्ट्रपति मुर्मु उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु राजधानी में लाल किले के पास स्थित परेड ग्राउंड पर आयोजित दशहरा समारोह में शामिल हुईं। उन्होंने वहां प्रतीकात्मक रूप से तीर चलाकर रावण दहन किया। मुर्मु ने इस अवसर लोगों को विजयादशमी की बधाई दी। उन्होंने इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बताया और कहा कि पहलगाम हमले के बाद हुआ ऑपरेशन सिंदूर भी इसी तरह बुराई पर अच्छाई की जीत है। उन्होंने कहा, 'हम हर साल रावण जलाते हैं लेकिन हर साल रावण फिर जीवित हो जाता है। हमें अपने भीतर के रावण को दोबारा आने से रोकना होगा।'