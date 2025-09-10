दिल्ली पुलिस का SI ले रहा था रिश्वत, विजिलेंस टीम को देखते ही हवा में उड़ाने लगा नोट

शिकायतकर्ता ने विजिलेंस यूनिट में दी शिकायत में आरोप लगाया कि बीट अधिकारी राकेश कुमार उसे झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर लगातार रिश्वत मांग रहा था। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया। तय समय पर शिकायतकर्ता ने एएसआई को थाने बुलाकर 15 हजार रुपये सौंपे। जैसे ही दोनों बाहर निकले, विजिलेंस टीम ने दबिश दी। आरोपी को भनक लगते ही उसने नोट हवा में उछाल दिए और भागने की कोशिश की। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। विजिलेंस टीम ने करीब 10 हजार रुपये मौके से बरामद किए, जबकि शेष रकम भीड़ में बंट गई। इसके बावजूद टीम ने एएसआई राकेश को दबोच लिया। विजिलेंस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।