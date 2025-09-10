दिल्ली पुलिस का SI ले रहा था रिश्वत, विजिलेंस टीम को देखते ही हवा में उड़ाने लगा नोट
दिल्ली पुलिस की विजिलेंस यूनिट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हौज काजी थाने में तैनात एएसआई राकेश कुमार को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया।
दिल्ली पुलिस की विजिलेंस यूनिट ने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करते हुए हौज काज़ी थाने में तैनात एएसआई राकेश कुमार को मंगलवार दोपहर 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया। आरोपी को बाजार सीता राम इलाके से पकड़ा गया।
शिकायतकर्ता ने विजिलेंस यूनिट में दी शिकायत में आरोप लगाया कि बीट अधिकारी राकेश कुमार उसे झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर लगातार रिश्वत मांग रहा था। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया। तय समय पर शिकायतकर्ता ने एएसआई को थाने बुलाकर 15 हजार रुपये सौंपे। जैसे ही दोनों बाहर निकले, विजिलेंस टीम ने दबिश दी। आरोपी को भनक लगते ही उसने नोट हवा में उछाल दिए और भागने की कोशिश की। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। विजिलेंस टीम ने करीब 10 हजार रुपये मौके से बरामद किए, जबकि शेष रकम भीड़ में बंट गई। इसके बावजूद टीम ने एएसआई राकेश को दबोच लिया। विजिलेंस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।
राकेश को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। विजिलेंस यूनिट ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा रिश्वत मांगने की घटना की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1064 पर दें। यूनिट का कहना है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने में जनता की सक्रिय भागीदारी बेहद अहम है।