दिल्ली-NCR में वियतनामी EV कैब की एंट्री, 1,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने हजार कैब को हरी झंडी दिखाकर इस सर्विस की शुरुआत की।
दिल्ली एनसीआर के लोगों लिए अब कैब सर्विस का एक और विकल्प आ गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने शुक्रवार को वियतनाम की मोबिलिटी कंपनी ग्रीन एसएम ऐप आधारित एक हजार इलेक्ट्रिक टैक्सी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लाओस, इंडोनेशिया और फिलीपींस के बाद अब भारत की सड़कों पर भी इस कंपनी की कैब दौड़ती नजर आएंगी। शुरुआती चरण में दिल्ली एनसीआर के प्रमुख इलाकों में ही इसकी सुविधा दी जाएगी। बाद में मांग को देखते हुए इसे विस्तार करने की योजना है। कंपनी भारत में 10 हजार ईवी कैब उतारना चाहती है। इसका मकसद पिछले साल ब्लूस्मार्ट के बंद होने के बाद प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की जो जगह खाली हुई है, ग्रीन एसएम कंपनी, अब उसी जगह को भरना चाहती है।
मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार ऐसी इको फ्रेंडली पहलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो प्रदूषण कम करने के साथ लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएं। उन्होंने कहा कि पौधे लगाना, स्वच्छ तकनीक और ग्रीन मोबिलिटी जैसी कोशिश स्वस्थ और बेहतर दिल्ली के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं और इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा का शुभारंभ इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
7 सीटर गाड़ियों में क्या-क्या सुविधा?
ग्रीन एसएम पर चलने वाली गाड़ियां कंपनी की खुद की हैं। ये 7 सीटर गाड़ियां है जो सबसे पहले प्रीमियम ग्राहकों को टारगेट करने के लिए ही उतारी गई हैं। मार्केट में प्रीमियन ग्राहकों की संख्या 7 से 10 फीसदी है। इन गाड़ियों में यात्रियों की सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है। कैमरों के साथ-साथ इमरजेंसी सपोर्ट बटन और इन कार मॉनिटरिंग सिस्टम से लैस किया गया है। लोग कंपनी की ऐप या हॉट लाइन नंबर से इसे बुक कर सकेंगें।
एनसीआर में सबसे पहले क्यों शुरू हुई सेवा
इंडियान एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन एसएम इंडिया के मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) मनोज रविकांति ने कहा कि दिल्ली अपनी विविधता की वजह से पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। यही वजह है इस सर्विस की शुरुआत दिल्ली एनसीआर से की गई है। धीरे-धीरे अन्य राज्यों में भी इसे लॉन्च किया जाएगा।
कैब चलाने वाले ड्राइवरों को भी खास ट्रेनिंग दी गई है जिसमें रोड सेफ्टी और कस्टमर सर्विस की ट्रेनिंग भी शामिल है। शुरुआत में डेली कम्यूटिंग, एयरपोर्ट ट्रांसफर और बिजनेस ट्रैवल के लिए ये सर्विस दी जाएगी।
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अदिति शर्मा
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