छी! चप्पल पहनकर पैरों से भगोने में धोए आलू, गाजियाबाद के चाट भंडार का वीडियो वायरल
सोशल मीडिया पर दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स पैरों से भगोने में रखे आलू धुलता नजर आ रहा है। ये वीडियो अंकुर विहार थाना क्षेत्र स्थित कृष्णा चाट भंडार का बताया जा रहा।
टिक्की-बताशा, चाट-पकौड़ी के आप भी शौकीन हैं, तो जरा संभल जाइए। सोशल मीडिया पर दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स पैरों से भगोने में रखे आलू धुलता नजर आ रहा है। ये वीडियो अंकुर विहार थाना क्षेत्र स्थित कृष्णा चाट भंडार का बताया जा रहा है।
फेमस दुकान का है ये हाल
युवक द्वारा पैर से आलू धुलने का ये वीडियो एक युवती ने बनाया है, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। अब ये वीडियो लोगों द्वारा तेजी से शेयर किया जा रहा है। युवती बताती है कि ये वीडियो अंकुर विहार डीएलएफ की है। एटीएम के जस्ट बगल में एक आलू टिक्की वाला बैठता था। ये यहां की बहुत फेमस दुकान है।
छी... चप्पल भी उसी में धो दी…
युवती ने अपनी मां पर हल्के अंदाज में तंज कसते हुए कहा- मेरी मम्मी यहीं से आलू-टिक्की चाट खाती थीं। उन्हें आज असलियत में दिखाना पड़ेगा कि टेस्ट यहां से आता था। वो पैरों से आलू धुल रहा है... क्या ही बताऊं मैं। मैं रात को ये वीडियो शूट कर रही हूं। पूरा डीएलएफ इलाका खाली है। ये देखो कैसे पैरों से धो रहा है। छी... चप्पल भी उसी में धो दी।
लोगों ने अंकुर विहार थाने में दर्ज कराई शिकायत
युवती द्वारा शेयर किए गए वीडियो में साफ-साफ दिखाई देता है कि एक युवक पैरों से आलू को मसल मसलकर धो रहा है। आस-पास का इलाका शांत है, बहुत ज्यादा चहलकदमी नहीं दिखाई देती है। वीडियो के आखिरी में दिखाई देता है कि वो युवक चप्पल पहनकर भगोने में रखे आलुओं को धुल रहा होता है। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों ने अंकुर विहार थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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