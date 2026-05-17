पश्चिम बंगाल में जीत भारत के लिए 'दूसरी आजादी'- भाजपा के बंगाल विजय पर सांसद मनोज तिवारी
सांसद मनोज तिवारी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत को ‘भारत की दूसरी आजादी’ करार दिया है। सांसद ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा- उनके शासन में बहन-बेटियों को उठा लिया जाता था। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ गई है।
पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत के साथ टीएमसी की करारी हार ने राजनीतिक घटनाक्रम को नई दिशा दे दी है। भाजपा सांसद ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत को ‘भारत की दूसरी आजादी’ करार दिया है। सांसद ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा- उनके शासन में बहन-बेटियों को उठा लिया जाता था। भारत की दूसरी आजादी वाले बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ गई है।
पश्चिम बंगाल में जीत भारत के लिए 'दूसरी आजादी'
पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर BJP MP मनोज तिवारी ने कहा, "पश्चिम बंगाल में जीत भारत के लिए दूसरी आजादी जैसी है। मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि वहां डेमोक्रेसी को दबाया जा रहा था। आपने तो देखा होगा, कमल के निशान को भी प्लास्टिक शीट से ढक दिया जाता था।
लोगों के आधार कार्ड ले लिए जाते थे
अन्य राज्यों से तुलना करते हुए कहा- दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, यूपी में लोग अपनी प्रतिक्रिया देने और वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं था। वहाँ आपका आधार कार्ड ले लिया जाता था। निशान लगाया जाता था, कौन कहां वोट दे सकता है कौन कहां नहीं दे सकता।
बहन-बेटियों को उठा लिया जाता था...
हमने 36 विधानसभाओं में 43 कार्यक्रम किए, जिनमें से 34 में जीत दर्ज हुईं। पश्चिम बंगाल टीएमसी के राज में रो रहा था। वहां बहन-बेटियों को उठा लिया जाता था। उठाने के बाद केस नहीं होता था। बस इतनी प्रार्थना होती थी कि चार दिन में आएगी, छह दिन में आएगी या दस दिन में आएगी। और उसे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा यही लोग सपोर्ट करते थे।
बेटियों की आह ने टीएमसी को जला दिया
पश्चिम बंगाल में बेटियों की जो आह थी, उसने टीएमसी को जला दिया। भरोसा नरेंद्र मोदी का जीता है। घुसपैठियों की बात करते हुए कहा- अब अवैध घुसपैठिए वापस बांग्लादेश में जाएंगे, कपिल मिश्रा उन्हें चिह्नित करके वापस भेजेंगे। उन्हें डिपोर्ट करेंगे, तो वो वापस नहीं आ पाएंगे।
कंगना भी दे चुकीं आजादी से जुड़ा विवादित बयान
आपको बताते चलें कि आजादी से जुड़ा एक बयान वर्तमान में भाजपा सांसद कंगना रनौत भी दे चुकी हैं। उन्होंने विवादित एक टीवी शो के दौरान कहा था- आजादी की लड़ाई में खून बहा था, लेकिन वो खून हिंदुस्तानी नहीं था। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। जो आजादी मिली है, वो 2014 में मिली है। इस बयान के बाज कंगना रनौत की खूब आलोचना हुई थी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
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