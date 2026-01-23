जानबूझकर दूर के अस्पताल ले जाया गया था नवजोत को, दिल्ली BMW हादसे पर कोर्ट में पुलिस

Hindustan Hindi News
Victim of BMW accident deliberately taken to distant hospital Delhi Police tells court
पिछले साल सितंबर में धौला कुआं के पास एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार से कुचले गए वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह को जानबूझकर दूर के अस्पताल ले जाया गया था। दुर्घटना भी कार चालक की गलती के कारण हुई थी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में यह जानकारी दी।

Jan 23, 2026 05:10 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गर्ग ने गुरुवार को पिछले साल दिसंबर में दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनीं। कोर्ट ने कहा कि इंस्पेक्टर श्योराम ने बताया कि इस मामले में दुर्घटना बीएमडब्ल्यू चालक गगनप्रीत मक्कड़ की गलती के कारण हुई और वह जानबूझकर घायल अधिकारी को दूर के अस्पताल ले गई थी।

इस वजह से उस पर बीएनएस की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के साथ-साथ धारा 281 (तेज गति से वाहन चलाना), 125 बी (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य) और 238 ए (सबूतों को नष्ट करना) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।

कोर्ट ने पुलिस अधिकारी के इस कथन पर ध्यान दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट दाखिल कर दी गई थी। इसके अनुसार पीड़ित की मौके पर ही मौत हो सकती थी या दुर्घटना के बाद 5-15 मिनट तक जीवित रह सकता था, क्योंकि उसका काफी खून बहा हुआ था। यह भी बताया गया कि दुर्घटना दोपहर 1:30 बजे हुई जिसके बाद दोपहर 1:37 बजे पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया और दोपहर 2:15 बजे तक वहां पहुंचा गया।

मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैंने संज्ञान के संबंध में दलीलें सुनी हैं। बीएनएस की धारा 105 के साथ-साथ धारा 281/125बी और 238ए के तहत दंडनीय अपराध को आरोपपत्र में शामिल किया गया है।मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैंने आरोपपत्र और उससे संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया है। प्रथम दृष्टया अपराध का सिद्ध होना स्पष्ट है। मैं अपराध का संज्ञान लेता हूं। इसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को समन जारी किया और मामले की आगे की कार्यवाही के लिए 2 फरवरी की तारीख तय की।

पिछले साल 14 सितंबर को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव नवजोत सिंह की कथित तौर पर मक्कड़ द्वारा चलाई जा रही बीएमडब्ल्यू कार से उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर लगने से मौत हो गई थी। यह घटना रिंग रोड स्थित दिल्ली कैंटोनमेंट मेट्रो स्टेशन के पास हुई थी, जिसमें उनकी पत्नी सहित तीन लोग घायल हो गए थे।

इससे पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गर्ग के समक्ष दायर 400 पृष्ठों की आरोपपत्र में पुलिस ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने जानबूझकर पीड़ित को मेडिकल सहायता दिलाने में देरी की। इसमें कहा गया है कि यह दुर्घटना दोपहर करीब 1:30 बजे हुई। मक्कड़ की बीएमडब्ल्यू एक्स5, कथित तौर पर 100-110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। रिंग रोड पर दिल्ली कैंटोनमेंट मेट्रो स्टेशन के पास एक मेट्रो पिलर से टकराकर पलट गई और हरि नगर निवासी नवजोत सिंह की मोटरसाइकिल से जा टकराई।

अंतिम रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि दुर्घटना पीड़ितों को पास के अस्पतालों जैसे दिल्ली कैंटोनमेंट अस्पताल या एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाने के बजाय मक्कड़ उन्हें दुर्घटनास्थल से लगभग 20 किलोमीटर दूर जीटीबी नगर स्थित नुलाइफ अस्पताल ले गए। उन्हें अस्पताल पहुंचने में 23 मिनट लगे। रिपोर्ट में नुलाइफ अस्पताल को सीमित सुविधाओं वाला एक छोटा दो मंजिला नर्सिंग होम बताया गया। आरोप लगाया गया कि इस देरी के कारण ट्रॉमा केयर के लिए जरूरी कीमती समय की बर्बादी हुई।

