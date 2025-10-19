दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ कर दिया जाना चाहिए ताकि…; VHP ने कपिल मिश्रा को लिखी चिट्ठी
संक्षेप: विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रीय राजधानी को उसके प्राचीन इतिहास और संस्कृति से जोड़ने के लिए दिल्ली का नाम बदलने की मांग की है। दिल्ली के संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा को लिखे एक पत्र में विहिप की दिल्ली इकाई ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी नाम बदलने की मांग की है।
विश्व हिंदू परिषद ने रविवार को मांग की कि राष्ट्रीय राजधानी को उसके प्राचीन इतिहास और संस्कृति से जोड़ने के लिए दिल्ली का नाम बदलकर 'इंद्रप्रस्थ' कर दिया जाए। दिल्ली के संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा को लिखे एक पत्र में विहिप की दिल्ली इकाई ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रेलवे स्टेशन और शाहजहानाबाद विकास बोर्ड का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ विकास बोर्ड करने की भी मांग की है।
विहिप दिल्ली प्रांत के सचिव सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने पत्र में कहा कि दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ कर दिया जाना चाहिए ताकि राजधानी का नाम उसके प्राचीन इतिहास और संस्कृति से जुड़ सके। उन्होंने कहा कि नाम केवल परिवर्तन नहीं हैं, वे एक राष्ट्र की चेतना को दर्शाते हैं। जब हम दिल्ली कहते हैं तो हम केवल 2000 वर्षों की अवधि देखते हैं। लेकिन, जब हम इंद्रप्रस्थ कहते हैं तो हम 5000 वर्षों के गौरवशाली इतिहास से जुड़ते हैं।
विहिप पदाधिकारी ने मांग की कि दिल्ली की विरासत यात्रा में शहर के समग्र इतिहास की संतुलित प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए किले, मंदिर और हिंदू राजाओं के स्मारक शामिल होने चाहिए।
उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी मुस्लिम आक्रमणकारियों के स्मारक हैं, वहां पांडव काल के हिंदू वीरों, ऋषियों और स्थलों को भी शामिल किया जाना चाहिए और उनके पास स्मारक बनाए जाने चाहिए। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम पर एक भव्य स्मारक और राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य सैन्य विद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि पांडव काल के दौरान हेमचंद्र विक्रमादित्य और इंद्रप्रस्थ के इतिहास को दिल्ली के शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। पत्र में गुप्ता ने कहा कि ये मांगें हाल ही में यहां आयोजित 'इंद्रप्रस्थ पुनरुद्धार संकल्प सभा' कार्यक्रम में विद्वानों, इतिहासकारों और जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर की गई हैं।