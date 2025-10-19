Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsVHP demands Delhi be renamed Indraprastha writes to minister Kapil Mishra
दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ कर दिया जाना चाहिए ताकि…; VHP ने कपिल मिश्रा को लिखी चिट्ठी

दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ कर दिया जाना चाहिए ताकि…; VHP ने कपिल मिश्रा को लिखी चिट्ठी

संक्षेप: विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रीय राजधानी को उसके प्राचीन इतिहास और संस्कृति से जोड़ने के लिए दिल्ली का नाम बदलने की मांग की है। दिल्ली के संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा को लिखे एक पत्र में विहिप की दिल्ली इकाई ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी नाम बदलने की मांग की है।

Sun, 19 Oct 2025 04:56 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीॉ
share Share
Follow Us on

विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रीय राजधानी को उसके प्राचीन इतिहास और संस्कृति से जोड़ने के लिए दिल्ली का नाम बदलने की मांग की है। दिल्ली के संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा को लिखे एक पत्र में विहिप की दिल्ली इकाई ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी नाम बदलने की मांग की है।

विश्व हिंदू परिषद ने रविवार को मांग की कि राष्ट्रीय राजधानी को उसके प्राचीन इतिहास और संस्कृति से जोड़ने के लिए दिल्ली का नाम बदलकर 'इंद्रप्रस्थ' कर दिया जाए। दिल्ली के संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा को लिखे एक पत्र में विहिप की दिल्ली इकाई ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रेलवे स्टेशन और शाहजहानाबाद विकास बोर्ड का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ विकास बोर्ड करने की भी मांग की है।

विहिप दिल्ली प्रांत के सचिव सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने पत्र में कहा कि दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ कर दिया जाना चाहिए ताकि राजधानी का नाम उसके प्राचीन इतिहास और संस्कृति से जुड़ सके। उन्होंने कहा कि नाम केवल परिवर्तन नहीं हैं, वे एक राष्ट्र की चेतना को दर्शाते हैं। जब हम दिल्ली कहते हैं तो हम केवल 2000 वर्षों की अवधि देखते हैं। लेकिन, जब हम इंद्रप्रस्थ कहते हैं तो हम 5000 वर्षों के गौरवशाली इतिहास से जुड़ते हैं।

विहिप पदाधिकारी ने मांग की कि दिल्ली की विरासत यात्रा में शहर के समग्र इतिहास की संतुलित प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए किले, मंदिर और हिंदू राजाओं के स्मारक शामिल होने चाहिए।

उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी मुस्लिम आक्रमणकारियों के स्मारक हैं, वहां पांडव काल के हिंदू वीरों, ऋषियों और स्थलों को भी शामिल किया जाना चाहिए और उनके पास स्मारक बनाए जाने चाहिए। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम पर एक भव्य स्मारक और राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य सैन्य विद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पांडव काल के दौरान हेमचंद्र विक्रमादित्य और इंद्रप्रस्थ के इतिहास को दिल्ली के शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। पत्र में गुप्ता ने कहा कि ये मांगें हाल ही में यहां आयोजित 'इंद्रप्रस्थ पुनरुद्धार संकल्प सभा' ​​कार्यक्रम में विद्वानों, इतिहासकारों और जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर की गई हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।