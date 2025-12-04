Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsVeil on face, guitar in hand; who is the viral bride singing Tera Mera Pyar Amar? VIDEO
चेहरे पर घूंघट, हाथ में गिटार; तेरा मेरा प्यार अमर... गाने वाली वायरल दुल्हन कौन है? VIDEO

चेहरे पर घूंघट, हाथ में गिटार; तेरा मेरा प्यार अमर... गाने वाली वायरल दुल्हन कौन है? VIDEO

संक्षेप:

मुझे पूरी उम्मीद है कि वायरल दुल्हन का ये वीडियो अब तक आपने देख लिया होगा। लेकिन, क्या आप उनके बारे में जानते हैं- वो कौन हैं, कितना पढ़ी-लिखी हैं, किससे शादी हुई है... अगर नहीं, तो हम आपको बताते हैं।

Thu, 4 Dec 2025 02:42 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
चेहरे पर घूंघट, हाथों में गिटार। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर... गाना गाने वाली एक नई नवेली दुल्हन इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वायरल दुल्हन का ये वीडियो अब तक आपने देख लिया होगा। लेकिन, क्या आप उनके बारे में जानते हैं- वो कौन हैं, कितना पढ़ी-लिखी हैं, किससे शादी हुई है... अगर नहीं, तो हम आपको बताते हैं।

सोशल मीडिया पर लोगों का प्यार पाने वाली वायरल दुल्हन का नाम तान्या है। वह सहारनपुर के एक कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं। अलीगढ़ की रहने वाली तान्या की शादी गाजियाबाद के मोहम्मद कदीम गांव निवासी आदित्य गौतम के साथ हुई है। आदित्य गौतम भी पढ़े-लिखे हैं। वह सहारनपुर में एसडीओ के पद पर तैनात हैं। दोनों की शादी 28 नवंबर को केदारनाथ धाम स्थित एक मंदिर में हुई थी। इसके बाद 1 दिसंबर को मेरठ के एक होटल में रिसेप्शन हुआ था।

वायरल हो रहा वीडियो महिला संगीत के दौरान का है। संगीत में तान्या को गाना गाने के लिए कहा गया, तो उन्होंने गिटार बजाकर रोमांटिक गाना गाया। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता... इस बीच वहां मौजूद महिलाओं द्वारा भी उनका साथ दिया गया। दरअसल तान्या के दो वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर हो रहे हैं। दूसरे वीडियो में उन्होंने गाया- एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे...

दूसरी वीडियो में एक महिला दुल्हन के घूंघट को बार-बार ठीक करती भी दिखी। वीडियो जैसे-जैसे वायरल हुआ, लोगों की तारीफ और क्रिटिसिज्म दोनों देखने को मिले। कुछ लोगों ने इसे पितृसत्तात्मक बताते हुए कहा- देखो टेलेंट पर ऐसे पर्दा गिराया जाता है। तो वहीं कई लोगों ने दुल्हन की आवाज को सराहा। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।

