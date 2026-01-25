Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsVehicles will not allow on republic day parade route in delhi from today evening, see traffic advisory
गणतंत्र दिवस परेड रूट पर आज शाम से वाहनों के आने-जाने पर रहेगी रोक, देखें ट्रैफिक एडवाइजरी

गणतंत्र दिवस परेड रूट पर आज शाम से वाहनों के आने-जाने पर रहेगी रोक, देखें ट्रैफिक एडवाइजरी

संक्षेप:

गणतंत्र दिवस परेड सोमवार को आयोजित होगी। परेड को लेकर दिल्ली में सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। कर्तव्य पथ के आसपास विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों का पहरा है। इसे देखते हुए यातायात व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए गए हैं, जो कई मार्गों पर रविवार शाम से ही प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। 

Jan 25, 2026 05:44 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
गणतंत्र दिवस परेड सोमवार को आयोजित होगी। परेड को लेकर दिल्ली में सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। कर्तव्य पथ के आसपास विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों का पहरा है। इसे देखते हुए यातायात व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए गए हैं, जो कई मार्गों पर रविवार शाम से ही प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर लोगों को उसके अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी है। साथ ही आवागमन के लिए वैकल्पिक रूट सुझाए हैं।

गणतंत्र दिवस परेड विजय चौक से शुरू होकर कर्तव्य पथ, सी-हेक्सागन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग से होते हुए लाल किला तक जाएगी।

इसके चलते रविवार शाम 6 बजे से परेड समाप्त होने तक विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पर किसी भी वाहन की आवाजाही नहीं होगी। इसके अलावा रात 10 बजे से रफी मार्ग, जनपथ और मान सिंह रोड पर भी यातायात को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

Republic Day Parade Route Plan in Delhi

इन वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें चालक

● उत्तर से दक्षिण दिल्ली के बीच : रिंग रोड, आश्रम चौक, सराय काले खां, आईपी फ्लाईओवर, राजघाट, रिंग रोड

● पूर्वी से पश्चिमी दिल्ली के लिए : रिंग रोड, भैरों रोड, मथुरा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, पृथ्वी राज रोड, सफदरजंग रोड, अपर रिज रोड

● नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए रूट : दक्षिण दिल्ली से धौला कुआं, पंचकुइयां रोड होकर जाएं

समारोह स्थल पर एनएसजी और एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात

गणतंत्र दिवस पर आतंकी खतरे का खुफिया अलर्ट आने के बाद समारोह स्थल और आसपास के इलाके में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा कारणों से समारोह स्थल के आसपास एनएसजी कमांडो ने घेराबंदी कर दी है। आकाश मार्ग पर एंटी ड्रोन रडार से संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है, जबकि सेना के हेलीकॉप्टर भी कार्यक्रम तक लगाता आसमान से पहरा देते नजर आएंगे। वहीं, परेड स्थल की जांच के लिए डॉग व बम स्क्वॉड तैनात हैं। निगरानी के लिए इजरायली सॉफ्टवेयर फेस रिकग्निशन सिस्टम लगाए जा रहे हैं।

कुछ मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश नहीं मिलेगा

गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान दिल्ली मेट्रो का कोई स्टेशन पूरी तरह बंद नहीं होगा। कर्तव्य पथ के नजदीक स्थित केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन स्टेशन सहित छह मेट्रो स्टेशनों के कुछ गेट सुबह तीन बजे से परेड के समापन तक बंद रहेंगे। इसमें केंद्रीय सचिवालय स्टेशन के गेट नंबर तीन व चार, उद्योग भवन स्टेशन का गेट नंबर एक, लाल किला स्टेशन के गेट नंबर तीन व चार, जामा मस्जिद स्टेशन के गेट नंबर तीन और चार कुछ घंटे के लिए बंद रहेंगे।

नमो भारत के दो स्टेशनों पर पार्किंग बंद रहेगी

गणतंत्र दिवस को लेकर नमो भारत रेल कॉरिडोर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस कॉरिडोर के दिल्ली में स्थित न्यू अशोक नगर और आनंद विहार स्टेशन पर पार्किंग सुविधा 24 घंटे के लिए बंद की जाएंगी। ऐसे में इन दोनों स्टेशनों से यात्रा शुरू करने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एनसीआरटीसी के मुताबिक, गणतंत्र दिवस समारोह से एक दिन पूर्व रविवार दोपहर दो बजे से इन दोनों स्टेशनों पर पार्किंग सुविधा बंद कर दी जाएगी।

