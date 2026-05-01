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दिल्ली में प्रदूषण जांच में फेल गाड़ियों की हरियाणा से बनवा रहे फर्जी पीयूसी, ऐसे चल रहा खेल

May 01, 2026 05:36 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं दिए जाने के आदेश के बाद अब एक नया फर्जीवाड़ा शुरू हो गया है। प्रदूषण जांच में फेल हो चुके वाहनों के लिए पड़ोसी राज्य हरियाणा से सिर्फ वाहनों के फोटो भेजकर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) बनवाए जा रहे हैं।

दिल्ली में प्रदूषण जांच में फेल गाड़ियों की हरियाणा से बनवा रहे फर्जी पीयूसी, ऐसे चल रहा खेल

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए बढ़ाई गई सख्ती और बिना पीयूसीसी के वाहनों को ईंधन न दिए जाने के आदेश के बाद अब एक नया फर्जीवाड़ा शुरू हो गया है। प्रदूषण जांच में फेल हो चुके वाहनों के लिए पड़ोसी राज्य हरियाणा से सिर्फ वाहनों के फोटो भेजकर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) बनवाए जा रहे हैं। इस पूरे नेटवर्क में दलालों के साथ-साथ कुछ वाहन मालिकों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है।

दिल्ली में बीते एक महीने में ऐसे करीब 40 से 45 मामले पकड़ में आ चुके हैं। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने इसकी शिकायत दिल्ली परिवहन विभाग, सीएम और उपराज्यपाल से कर जांच की मांग की है। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव बिबेक बनर्जी ने बताया कि उन प्रमाणपत्रों की कॉपी भी भेजी हैं, जिन्हें फोटो के आधार पर जारी किए जाने का दावा किया गया है। ऐसे में परिवहन और पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के फर्जी प्रमाणपत्र न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि राजधानी में वायु प्रदूषण की स्थिति को और गंभीर बना सकते हैं।

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वाट्सऐप से शुरू होता है खेल

दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि प्रदूषण करने वाले वाहनों को लेकर दिल्ली में सबसे ज्यादा सख्ती की जा रही है। जो वाहन प्रदूषण नियंत्रण के मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं, जांच में उन्हें फेल कर प्रमाणपत्र नहीं दिया जा रहा है। प्रदूषण अधिक होने के कारण फेल हुए वाहन मालिक अपने वाहन की नंबर प्लेट की फोटो खींचकर दलालों के वाट्सऐप नंबरों पर भेज देते हैं। दलाल ज्यादा रकम (दोगुनी) लेकर हरियाणा के कुछ पीयूसीसी केंद्रों पर इन्हें भेज देते हैं। वहां अन्य वाहन पर उनके नंबर की प्लेट लगाकर न सिर्फ फोटो खिंच जाती है, बल्कि वीडियो भी बना देते हैं। वाहन की वास्तविक जांच किए बिना ही वहां से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। जिन मामलों में वाहन मालिक से इस फर्जीवाड़े को छुपाना होता है, उन पत्रों की पीडीएफ को एडिट करके उसमें प्रदूषण जांच केंद्र के शहर का नाम दिल्ली दर्शा दिया जाता है।

पोर्टल पर भी अपलोड

ये फर्जीवाड़ा करके बनाए गए ऐसे प्रमाण पत्र केवल कागजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इन्हें सरकारी वाहन पोर्टल पर भी अपलोड किया जा रहा है।

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ऐसे पकड़ा गया फर्जीवाड़ा

दिल्ली में एक दलाल की ओर से ऐसे प्रमाण पत्र बनवाने के लिए व्हाट्सएप संदेश भेजे जा रहे हैं। एक ऐसा ही संदेश दिल्ली के एक पेट्रोल डीलर के पास भी पहुंचा। इसके माध्यम से जब दलाल से संपर्क किया गया तो उसने प्रमाण पत्र बनवाने का दावा किया। इसके बाद दलाल को मिलने के लिए बुलाया गया तो उसने हरियाणा से बनवाए गए प्रमाण पत्र दिखा दिए। एसोसिएशन का कहना है कि इनमें से अधिकांश प्रमाणपत्रों पर जांच केंद्र का ब्योरा दिल्ली एनसीटी का दिया गया है, लेकिन जांच केंद्र का कोड हरियाणा का था। आम लोग इसे नहीं पकड़ पाते हैं।

फर्जी पीयूसीसी बनवाने पर हो सकती हैं ये कार्रवाई

● पीयूसी फर्जी पाया जाता है, तो 10,000 का चालान है।

● ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है।

● पकड़ी गई गाड़ियों को जब्त किया जा सकता है।

● सेंटरों और व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज होती है।

प्रदूषण जांच का निर्धारित शुल्क

दोपहिया वाहन : 80 रुपये

चार पहिया वाहन : 110 रुपये

डीजल वाहन : 140 रुपये

रिपोर्ट : राजीव शर्मा

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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