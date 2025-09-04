दिल्ली में पुराने वजीराबाद पुल पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई, जानिए नए रास्ते

वज़ीराबाद रोड पर सूर घाट के पास एक नाले के पुल पर यमुना नदी का पानी भर गया है। इसके चलते दिल्ली में पुराने वज़ीराबाद पुल पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। मगर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली यातायात पुलिस ने वैकल्पिक रास्तों की एडवाइजरी जारी की है।

दिल्ली वाले ध्यान दीजिए। अगर आप भी वजीराबाद पुल से होकर यात्रा करते हैं, तो खबर को पूरा पढ़िए। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को बताया है कि वज़ीराबाद रोड पर सूर घाट के पास एक नाले के पुल पर यमुना नदी का पानी भर गया है। इसके चलते दिल्ली में पुराने वज़ीराबाद पुल पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। मगर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें वैकल्पिक रास्तों को समझाया गया है।

दिल्ली यातायात पुलिस के मुताबिक, सभी वाहनों को वज़ीराबाद फ्लाईओवर के नीचे सूर घाट से डायवर्ट किया जाएगा। मुकरबा चौक से सोनिया विहार और खजूरी चौक की ओर आने वाले वाहनों को अब मुकरबा चौक, आउटर रिंग रोड, वज़ीराबाद फ्लाईओवर, सिग्नेचर ब्रिज, वज़ीराबाद रोड होते हुए खजूरी चौक की ओर जाना होगा।

एडवाइजरी में बताया गया है कि आईएसबीटी से सोनिया विहार और खजूरी चौक की ओर जाने वाले यातायात को खजूरी चौक पहुँचने से पहले चंदगी राम अखाड़ा, वज़ीराबाद फ्लाईओवर के नीचे स्लिप रोड, सिग्नेचर ब्रिज और वज़ीराबाद रोड होते हुए डायवर्ट किया जाएगा।

इसी तरह, चौधरी फ़तेह सिंह मार्ग (तिमारपुर रोड भी कहा जाता है) से सोनिया विहार और खजूरी चौक की ओर जाने वाले वाहनों को चौधरी फ़तेह सिंह मार्ग, सिग्नेचर ब्रिज और वज़ीराबाद रोड की ओर लूप होते हुए खजूरी चौक पहुँचने के लिए रूट किया जाएगा।