दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे और गोल्फ कोर्स रोड, गुरुग्राम वाटिका चौक पर होगा ये काम

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने द्वारका एक्सप्रेसवे और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए वाटिका चौक पर क्लोवरलीफ निर्माण का डिजाइन तैयार कर लिया है। इस महीने के अंत तक इसको अंतिम रूप देकर टेंडर लगाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण नहीं करना होगा।

जीएमडीए की योजना है कि द्वारका एक्सप्रेसवे से लेकर वाटिका चौक (एसपीआर) तक और गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड से लेकर वाटिका चौक (गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड) तक दोनों तरफ चार-चार लेन का एलिवेटिड रोड तैयार किया जाए। पहले चरण में एसपीआर पर एलिवेटिड रोड के निर्माण का टेंडर आवंटित किया जाएगा।

जीएमडीए अधिकारियों का प्रयास है कि 15 जनवरी तक टेंडर जारी कर दिया जाए। इस टेंडर के तहत एलिवेटिड रोड के नीचे तीन-तीन लेन की मुख्य सड़क होगी। इसके साथ में दोनों तरफ दो-दो लेन की सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा। इसमें करीब 750 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

ऐसा होगा क्लोवरलीफ द्वारका एक्सप्रेसवे पर सेक्टर-84 स्थित ऐलान मॉल के पास निर्मित क्लोवरलीफ की तर्ज पर वाटिका चौक पर चारों दिशाओं में क्लोवरलीफ का निर्माण किया जाएगा। यदि कोई द्वारका एक्सप्रेसवे या गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ जाना चाहता है तो वह क्लोवरलीफ की मदद से जा सकता है। इस तरह दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से आ रहे वाहन चालकों को द्वारका एक्सप्रेसवे और गुरुग्राम-फरीदबाद रोड जाने के लिए वाटिका चौक पर नीचे नहीं उतरना पड़ेगा। क्लोवरलीफ की मदद से बिना नीचे उतरे चारों दिशाओं में वाहन आ-जा सकेंगे।

जमीन अधिग्रहण की जरूत नहीं क्लोवरलीफ के लिए तैयार किए गए नए डिजाइन में जमीन अधिग्रहण की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीएमडीए और एचएसवीपी की मौजूदा जमीन पर क्लोवरलीफ बनकर तैयार हो जाएगा। यदि जमीन अधिग्रहण करनी पड़ती तो इसमें एक से डेढ़ साल की देरी होती। इससे यह परियोजना लेट हो जाती। तीन साल में एलिवेटिड रोड और क्लोवरलीफ तैयार करने की योजना है।

मौजूदा समय में लगता है जाम मौजूदा समय में एसपीआर, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर सुबह और शाम के समय जबर्दस्त जाम लगता है। वाटिका चौक से यदि किसी वाहन चालक ने गुरुग्राम-फरीदबाद रोड की तरफ जाना है तो छह किमी लंबी सड़क को पार करने में करीब 45 मिनट का समय लग जाता है। ऐसे में एसपीआर को पार करने में कई बार आधा घंटा लग जाता है।