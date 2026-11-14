गुरुग्राम में 850 करोड़ रुपये की लागत से वाटिका चौक पर क्लोवरलीफ बनाया जाएगा। इसकी डीपीआर और डिजाइन बनकर तैयार हो गए हैं। जीएमडीए इस महीने के अंत तक टेंडर भी निकाल सकता है, जिसके बाद काम भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है।

दीपक आहूजा, गुरुग्राम गुरुग्राम-सोहना हाईवे स्थित वाटिका चौक पर क्लोवरलीफ निर्माण के लिए डीपीआर और डिजाइन तैयार हो गया है। इसके निर्माण में 850 करोड़ रुपये की लागत आएगी। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की तरफ से इस महीने के अंत तक इस सिलसिले में टेंडर जारी करने की तैयारी की जा रही है। जल्द ही क्लोवरलीफ का निर्माण शुरू होने की उम्मीद की जा रही है।

जीएमडीए ने एक निजी कंपनी को इस क्लोवरलीफ का डिजाइन और डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इस कंपनी ने पिछले महीने क्लोवरलीफ का डिजाइन और डीपीआर तैयार कर जीएमडीए कार्यालय में सौंप दिया है। उच्चाधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद अब इसका टेंडर जारी करने के लिए कार्यकारी अभियंता कार्यालय में डीएनआईटी तैयार करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। अगले 10 दिन के अंदर यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद टेंडर जारी किया जाएगा।

दिल्ली से जयपुर और मुंबई जाना आसान होगा जीएमडीए की योजना द्वारका एक्सप्रेसवे और गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड को गुरुग्राम-सोहना हाईवे से एलिवेटेड रोड के माध्यम से जोड़ने की है। द्वारका एक्सप्रेसवे से गुरुग्राम-सोहना हाईवे (एसपीआर) तक एलिवेटेड रोड तैयार करने के लिए जीएमडीए ने करीब 770 करोड़ रुपये का टेंडर जारी कर दिया है। गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड से लेकर गुरुग्राम-सोहना हाईवे (गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड) तक एलिवेटेड रोड के निर्माण की योजना है, जिसमें करीब 1400 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इन दोनों एलिवेटेड रोड को गुरुग्राम-सोहना एलिवेटेड हाईवे से जोड़ने के लिए वाटिका चौक पर क्लोवरलीफ तैयार होना है। इस क्लोवरलीफ के बनने के बाद द्वारका एक्सप्रेसवे से जयपुर और मुंबई की तरफ जाना आसान हो जाएगा।

ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी मौजूदा समय में एलिवेटेड रोड और क्लोवरलीफ के नहीं होने की वजह से यदि कोई वाहन चालक द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से आ रहा है तो पहले उसे एसपीआर पर ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता है। इसके बाद वाटिका चौक से ट्रैफिक जाम में फंसते हुए भोंडसी तक पहुंचता है। यहां से गुरुग्राम-सोहना एलिवेटेड हाईवे पर चढ़ता है। इसमें करीब 45 मिनट लगते हैं। एलिवेटेड रोड और क्लोवरलीफ बनने के बाद यह दूरी 8 से 10 मिनट में तय हो जाएगी।

ऐसा होगा क्लोवरलीफ इस क्लोवरलीफ के बनने से द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली-जयपुर हाईवे, गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड और गुरुग्राम-सोहना एलिवेटेड रोड आपस में जुड़ जाएंगे। वाहन चालकों को इन चारों में से किसी भी तरफ मुड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मौजूदा समय में यदि जयपुर या मुंबई से आ रहे वाहन चालक को द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाना है तो या तो उसे भोंडसी के पास एलिवेटेड रोड से उतरना होगा या सुभाष चौक पर उतरकर हीरो होंडा चौक और उमंग भारद्वाज चौक होते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाना होगा। क्लोवरलीफ बनने के बाद चारों तरफ आना-जाना आसान हो जाएगा।