गुरुग्राम में वाटिका बिल्डर पर ED का ऐक्शन, 108 करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुरुग्राम ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत वाटिका बिल्डर्स लिमिटेड पर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने बिल्डर के 1.35 एकड़ के एक व्यावसायिक प्लॉट को अस्थायी रूप से जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 108 करोड़ रुपये आकी जा रही है। इस बिल्डर पर निवेशकों के साथ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है।
साल 2021 में वाटिका बिल्डर के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कई निवेशकों की शिकायत पर मुकदमे दर्ज किए थे। इसमें वाटिका लिमिटेड, इसके प्रमोटर अनिल भल्ला, गौतम भल्ला के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और निवेशकों को गुमराह करके करोड़ों रुपये हड़पने का आरोप था। इन मुकदमों के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की है।
जांच में सामने आया कि बिल्डर ने निवेशकों को भविष्य की परियोजनाओं में निवेश के बदले आश्वस्त रिटर्न और परियोजना पूरा होने पर लीज़-रेंट रिटर्न देने का वादा किया था। कुछ समय तो इस बिल्डर ने अपने वायदे को पूरा किया, लेकिन बाद में बंद कर दिया।
खरीदारों को उनकी यूनिट भी नहीं दी गई। इस बिल्डर पर यह भी आरोप हे कि इसने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की तरफ से जारी लाइसेंस के नवीनीकरण और परियोजना को समय पर काम पूरा करने जैसी आवश्यक औपचारिकताओं का पालन नहीं किया है।
ईडी की जांच में चार परियोजनाएं अधूरी मिलीं
ईडी की अब तक की जांच में पता चला है कि 659 निवेशकों ने लगभग 248 करोड़ रुपये चार परियोजनाओं में लगाए थे। इनमें गुरुग्राम में वाटिका इनेक्स्ट सिटी सेंटर टॉवर डी, ई और एफ, फरीदाबाद में वाटिका माइंडस्केप्स टॉवर-सी, गुरुग्राम में वाटिका टावर्स टॉवर-सी और वाटिका हाई स्ट्रीट (वी लानते) शामिल हैं। आरोप है कि इन परियोजनाओं को अब तक पूरा नहीं किया गया। ईडी ने इस मामले में पहले ही 68.59 करोड़ की संपत्तियां जब्त की थी। 108 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने के बाद यह जब्त संपत्ति 176 करोड़ रुपये हो गई है। ईडी ने वाटिका लिमिटेड, इसके प्रमोटरों और समूह की अन्य कंपनियों के विरूद्ध विशेष पीएमएलए अदालत, गुरुग्राम में अभियोजन शिकायत दायर कर दी है। मामले में अभी जांच जारी है।