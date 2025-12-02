फोन को बचाते हुए चली गई जान, रैन बसेरा अग्निकांड में अर्जुन की दर्दनाक कहानी

संक्षेप: दिल्ली के वसंत विहार इलाके के एक रैन बसेरे में भयानक आग लग गई, जिसमें 18 साल के अर्जुन और 42 साल के विकास की मौत हो गई। अर्जुन ने सिर्फ दो महीने पहले ही सिनेमा हॉल में काम करके अपनी मेहनत की कमाई से एक स्मार्टफोन खरीदा था।

दिल्ली के वसंत विहार इलाके के एक रैन बसेरे में भयानक आग लग गई, जिसमें 18 साल के अर्जुन और 42 साल के विकास की मौत हो गई। अर्जुन ने सिर्फ दो महीने पहले ही सिनेमा हॉल में काम करके अपनी मेहनत की कमाई से एक स्मार्टफोन खरीदा था। आग लगने पर अर्जुन किसी तरह बाहर निकल आया था, लेकिन अपने नए फोन को बचाने की कोशिश में वह वापस अंदर चला गया और आग की लपटों में फंस गया। उसके पिता सफाई कर्मचारी हैं और वह उनका इकलौता बेटा था जिसे उन्होंने अकेला पाला था।

अर्जुन 8 महीने का था जब उसकी मां का देहांत हो गया और उसके पिता ने तबसे उसे अकेले ही पाला, इस उम्मीद में पाला कि यह बेटा किसी दिन बुढ़ापे में उसका सहारा बनेगा। अर्जुन की मौसी संतोषी वह पास के एक पीवीआर सिनेमा हॉल में हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में काम करता था। उसने अभी-अभी दो शिफ्ट पूरी की थीं। उसके पिता ने उसे अपने साथ सोने के लिए कहा, लेकिन वह आश्रय गृह चला गया। हमें क्या पता था कि यह उसकी आखिरी रात होगी। उन्होंने कहा, उसने दो महीने पहले 18 हजार रुपये का एक स्मार्टफ़ोन और अपने लिए कुछ कपड़े खरीदे थे।

उन्होंने कहा, वह बहुत खुश था कि उसने अपने पैसों से एक बड़ा फोन खरीदा था। वह आग से बच निकलने में कामयाब रहा, लेकिन उस फ़ोन को वापस पाने की कोशिश में, वह वापस अंदर चला गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। उन्होंने आगे बताया कि परिवार ने उनकी शादी की योजना भी बनानी शुरू कर दी थी और उसके लिए बचत भी शुरू कर दी थी।

बता दें, वसंत विहार के कुली कैंप स्थित रैन बसेरे में आग लगने की सूचना देर रात तीन बजकर 28 मिनट पर मिली थी। अधिकारी ने कहा, हमने दमकल की चार गाड़ियों को मौके पर भेजा और आग में झुलसे दो लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने एक बयान में बताया कि रैन बसेरा ‘एसपीवाईएम’ एनजीओ द्वारा संचालित है और घटना के समय उसमें सात लोग सो रहे थे।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, वसंत विहार थाने को देर रात लगभग सवा तीन बजे आग लगने की सूचना मिली। अधिकारी ने बताया, एक टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां दमकल कर्मी पहले से ही आग बुझाने में लगे हुए थे। पांच लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि अर्जुन और विकास ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि दोनों शव झुलसी हुई हालत में बरामद किए गए।

पुलिस के मुताबिक, इसके बाद वसंत विहार थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 287 और 106 के तहत मामला दर्ज किया गया और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के गवाह स्थानीय लोगों ने बताया कि आग तेजी से फैली, जिससे अस्थायी आश्रय में शरण लेने वाले लोगों को बाहर निकलने का ज्यादा समय नहीं मिला।

आश्रय स्थल के पास रहने वाले अमरजीत ने बताया, मैं सो रहा था कि तभी लगभग तीन बजे एक तेज धमाके जैसी आवाज से मेरी नींद टूट गई। अमरजीत ने बताया कि जब वह बाहर निकला, तो उसने भीषण आग देखी और कुछ लोग किसी तरह बाहर भागे, जबकि कुछ मदद के लिए चिल्ला रहे थे। अमरजीत ने बताया, मैंने उन सभी को बचाने की कोशिश की, जिन तक मैं पहुंच सका। उसने बताया कि आग तेजी से फैली और संकरी गलियों में अफरा-तफरी मच गई, क्योंकि लोग फंसे व्यक्तियों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने यह भी दावा किया कि अस्थायी आश्रय स्थल की बनावट भी मौतों का कारण बनी।