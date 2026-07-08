Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली में फिर 'कच्छा बनियान गैंग' की आहट? करोड़ों के घर से 1.15 करोड़ के हीरे और नकदी चोरी

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज में चोर 1.15 करोड़ रुपये के हीरे के गहने और 50 हजार रुपये नकद चोरी कर फरार हो गए। सीसीटीवी में शर्टलेस संदिग्ध कैद हुए हैं। पुलिस वारदात के तरीके को 'कच्छा बनियान गैंग' से जोड़कर जांच कर रही है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

दिल्ली में फिर 'कच्छा बनियान गैंग' की आहट? करोड़ों के घर से 1.15 करोड़ के हीरे और नकदी चोरी

दक्षिण दिल्ली में एक बार फिर हाई-प्रोफाइल चोरी की वारदात ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। वसंत कुंज के डी ब्लॉक स्थित एक मकान से चोर करीब 1.15 करोड़ रुपये मूल्य के हीरे के आभूषण और 50 हजार रुपये नकद चोरी कर फरार हो गए। वारदात का तरीका पहले सक्रिय रहे 'कच्छा बनियान गैंग' से मिलता-जुलता होने के कारण पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, 19 जून की सुबह 54 वर्षीय अमिताभ प्रसाद और उनकी पत्नी जब करीब आठ बजे उठे तो उन्होंने खुद को बेडरूम में बंद पाया। किसी तरह बाहर निकलने पर देखा कि पूरे घर का सामान बिखरा पड़ा था। अलमारियां खुली थीं और उनमें रखे हीरे के आभूषण तथा 50 हजार रुपये नकद गायब थे। साथ ही ड्राइंग रूम की खिड़की भी खुली मिली।

ये भी पढ़ें:CJP protest: भूख हड़ताल के 10वें दिन सोनम वांगचुक का 7 किलो से ज्यादा वजन घटा

जांच में सामने आया कि चोर इलाके की बाउंड्री वॉल फांदकर कॉलोनी में दाखिल हुए थे। इसके बाद वे मकान के पीछे की ओर पहुंचे और वहां से घर में घुस गए। पुलिस को इलाके और घर के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी मिली है।

सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध बिना शर्ट पहने केवल पैंट में नजर आ रहे हैं। इनमें से एक ने गले में भगवा रंग का दुपट्टा डाल रखा था, जबकि दूसरे ने सफेद मास्क पहन रखा था। दोनों घर के अलग-अलग कमरों में जाकर सामान खंगालते दिखाई देते हैं। चोरी के बाद वे खिड़की के रास्ते बाहर निकले और कुछ देर पीछे के बरामदे में रुकने के बाद फरार हो गए।

ये भी पढ़ें:पहले लड़की का रेप, फिर शादी तय होने पर घर में घुसकर की मारपीट; आरोपी सैफ अरेस्ट

हालांकि पुलिस ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि इस वारदात के पीछे 'कच्छा बनियान गैंग' का हाथ है। अधिकारियों का कहना है कि संदिग्धों ने लंबी पैंट पहन रखी थी, जबकि यह गैंग आमतौर पर केवल अंडरगारमेंट्स पहनकर वारदात को अंजाम देता रहा है। आरोपियों की पहचान गिरफ्तारी के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

गौरतलब है कि मई में दिल्ली पुलिस ने 'कच्छा बनियान गैंग' के छह कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया था। उन पर सर्वोदय एन्क्लेव में लगातार दो घरों में चोरी करने का आरोप था। पिछले साल भी दक्षिण दिल्ली में इस गैंग से जुड़ी कई बड़ी चोरी की घटनाएं सामने आई थीं। इनमें नेब सराय में कारोबारी के घर से करीब 1.5 करोड़ रुपये के गहनों की चोरी का मामला अब तक अनसुलझा है।

नोट- खबर में इस्तेमाल तस्वीर प्रतीकात्मक है।

ये भी पढ़ें:Delhi-Gurgaon Expressway पर धंसी सड़क, जानें क्या थी वजह, कैसे लगा लंबा जाम?
Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Ncr News Crime News Delhi Crime
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।