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राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बढ़ी मुश्किलें, वंदे मातरम विवाद पर दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सोनिया गांधी पर एआईसीसी हेडक्वार्टर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान 'वंदे मातरम' गायन में कथित तौर पर बाधा डालने का आरोप है। ऐसे में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। 

राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बढ़ी मुश्किलें, वंदे मातरम विवाद पर दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई शिकायत
राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत

वंदे मातरम विवाद को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। उनके खिलाफ एआईसीसी हेडक्वार्टर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान 'वंदे मातरम' गायन में कथित तौर पर बाधा डालने का आरोप है।

सुप्रीम कोर्ट के वकील शुभ शर्मा ने कहा, अब 'वंदे मातरम' का दर्जा हमारे राष्ट्रगान के बराबर है। इसलिए, यह कानून अब सोनिया गांधी सहित हर व्यक्ति पर लागू होता है। उन्होंने कहा, वे एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उनके हर काम का असर करोड़ों लोगों पर पड़ता है। अगर वे सार्वजनिक रूप से इस तरह 'वंदे मातरम' का विरोध करते हैं, तो देश इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।

बीजेपी का क्या आरोप?

बीजेपी कांग्रेस पर वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगा रही है। भाजपा ने आरोप लगाया था कि शनिवार को पार्टी के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम गाए जाने पर कांग्रेस नेताओं-- सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने उसके प्रति 'घोर अनादर' दिखाया।

कांग्रेस ने यह कहते हुए इस आरोप को खारिज किया कि राष्ट्र गीत का पूरा संस्करण गाने से रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई थी, बल्कि सोनिया गांधी सिर्फ पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे के लिए कुर्सी मांग रही थीं, क्योंकि वह कुछ समय से खड़े थे।

Aditi Sharma

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Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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