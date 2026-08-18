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वंदे मातरम् गायन विवाद: सोनिया गांधी के खिलाफ गाजियाबाद कोर्ट में दर्ज हुई शिकायत

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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Vande Mataram controversy: वंदे मातरम् विवाद में सोनिया गांधी के खिलाफ गाजियाबाद कोर्ट में आपराधिक शिकायत दाखिल हुई है। हिंदू सेना अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने 15 अगस्त के कांग्रेस मुख्यालय के वीडियो को साक्ष्य बनाया है।

वंदे मातरम् गायन विवाद: सोनिया गांधी के खिलाफ गाजियाबाद कोर्ट में दर्ज हुई शिकायत
वंदे मातरम् गायन के दौरान मौजूद कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और खड़गे

डॉ. महकार, गाजियाबाद

Vande Mataram controversy: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ ‘वंदे मातरम्’ के गायन में कथित रूप से बाधा डालने के आरोप में गाजियाबाद की एसीजेएम-द्वितीय एमपी/एमएलए अदालत में आपराधिक शिकायत दाखिल की गई है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दाखिल शिकायत को अदालत ने स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 सितंबर की तारीख तय की है। शिकायतकर्ता ने 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह का वीडियो भी कथित साक्ष्य के तौर पर अदालत के समक्ष पेश किया है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ‘वंदे मातरम्’ का गायन किया गया था। इस दौरान सोनिया गांधी अपने पास खड़े कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर इशारा करते हुए कुछ कहती नजर आई थीं। इसी वीडियो को लेकर भाजपा ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी को ‘वंदे मातरम्’ के गायन पर आपत्ति थी और उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की।

भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्हें संपूर्ण ‘वंदे मातरम्’ के गायन से आपत्ति होती दिखाई देती है।

कांग्रेस की क्या सफाई?

कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। पार्टी का कहना है कि सोनिया गांधी ने ‘वंदे मातरम्’ का गायन रोकने की कोई कोशिश नहीं की थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक, सोनिया गांधी सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के लिए कुर्सी लाने को कह रही थीं, क्योंकि वह काफी देर से खड़े थे।

कांग्रेस ने यह भी कहा कि 15 अगस्त को पार्टी मुख्यालय में ‘वंदे मातरम्’ के सभी छह अंतरे गाए गए थे। जयराम रमेश ने 1937 में कांग्रेस कार्यसमिति के उस फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह पर कांग्रेस अधिवेशनों में ‘वंदे मातरम्’ के शुरुआती अंतरों के गायन का निर्णय लिया गया था। इस तरह राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। 8 सितंबर की सुनवाई में शिकायत पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया तय होगी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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