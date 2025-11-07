दिल्ली में आज इन रास्तों से बचकर निकलें, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर ट्रैफिक एडवाइजरी
संक्षेप: आज वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का भव्य समारोह दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 11,000 मेहमानों के आने के कारण दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है।
आज 7 नवंबर 2025 को संस्कृति मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय गान 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में ये भव्य आयोजन होगा, जहां करीब 11 हजार मेहमान पहुंचेंगे। इनके लिए 1,000 कारें और 300 बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। ऐसे में दिल्ली के कई रास्तों पर ट्रैफिक की परेशानी देखने को मिल सकती है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है और कई रास्तों पर डायवर्जन लागू किया है।
इन रास्तों पर ट्रैफिक रहेगा डायवर्ट
सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक इन सड़कों पर भारी जाम की संभावना है।
- बीएसजेड मार्ग, जेएलएन मार्ग, एमजी मार्ग, आईपी मार्ग, विकास मार्ग
- सेक्रेटेरिएट रोड, वेलोड्रोम रोड
- शांति वन क्रॉसिंग → राजघाट → भैरों मार्ग
- गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे → आईपी फ्लाईओवर → सलीम गढ़ बाईपास
- डब्ल्यू पॉइंट → दिल्ली गेट
- बहादुर शाह जफर मार्ग और दिल्ली गेट → राजघाट जेएलएन मार्ग
- राजघाट → किशन घाट / पावर हाउस रोड
- आईटीओ → यमुना ब्रिज (आईपी मार्ग और विकास मार्ग)
स्टेडियम में एंट्री
पूर्वी गेट्स (1, 2, 3, 7 और 8): वेलोड्रोम रोड या सेक्रेटेरिएट रोड से एंटर करें।
पश्चिमी गेट्स (19, 21, 22, 23): एमजी मार्ग या रिंग रोड से सीधे अंदर।
पार्किंग को लेकर क्या एडवाइजरी?
कई इलाकों में पार्किंग सख्त मना है। वेलोड्रोम रोड, सेक्रेटेरिएट रोड, आईपी मार्ग, बीएसजेड मार्ग, विकास मार्ग, जेएलएन मार्ग, एमजी मार्ग/रिंग रोड, सलीम गढ़ बाईपास, पावर हाउस रोड। अगर कोई यहां गाड़ी पार्क करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।