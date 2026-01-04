Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsvande bharat sleeper facilities and photos of inside train
अब हर सीट पर चार्जिंग, RO से मुफ्त पानी; वंदे भारत स्लीपर की खास सुविधाएं और अंदर की तस्वीरें

अब हर सीट पर चार्जिंग, RO से मुफ्त पानी; वंदे भारत स्लीपर की खास सुविधाएं और अंदर की तस्वीरें

संक्षेप:

ट्रेन यात्रियों को नई और बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से तैयार की गई है। प्रत्येक कोच और चालक कैबिन को उन्नत डिजाइन के साथ तैयार किया गया है। सस्पेंशन और ब्रेक सिस्टम ऐसा है कि यात्रियों को झटके नहीं लगेंगे। हर सीट पर चार्जिंग पॉइंट दिया गया है और मुफ्त पानी की व्यवस्था भी की गई है।

Jan 04, 2026 06:36 am ISTSudhir Jha हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

देश की पहली वंदेभारत स्लीपर ट्रेन शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इसका निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यह ट्रेन यात्रियों को नई और बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से तैयार की गई है। प्रत्येक कोच और चालक कैबिन को उन्नत डिजाइन के साथ तैयार किया गया है। सस्पेंशन और ब्रेक सिस्टम ऐसा है कि यात्रियों को झटके नहीं लगेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रेल मंत्री ने कहा कि सुरक्षा के लिए पूरी ट्रेन सीसीटीवी से लैस है। सीटों और बर्थ तक चढ़ने के लिए सीढ़ियों को भी बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है। इन्हें भारी, हल्के और छोटे कद वाले यात्रियों के लिए परखा गया। कर्मचारियों के लिए अलग सीट की व्यवस्था भी की गई है। यह ट्रेन सबसे पहले गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलेगी, दोनों स्थानों से देर शाम रवाना होकर अगली सुबह अपनी यात्रा पूरी करेगी।

वंदे भारत स्लीपर

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द इसका उद्घाटन करेंगे। फिलहाल इस रूट पर दो ट्रेनें चलेंगी, और इस वर्ष 10 और वंदेभारत स्लीपर ट्रेनें तैयार की जाएंगी, जो पांच अलग-अलग रूट पर चलाई जाएंगी। देशभर में अब तक 180 से ज्यादा वंदेभारत ट्रेनें चल रही हैं, और स्लीपर वंदेभारत की संख्या तेजी से बढ़ाई जाएगी। अश्वनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे लगातार ट्रैक, सिग्नल, स्टेशन, प्लेटफार्म और ओएचई जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने में जुटा हुआ है। इस पहल से न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि भारतीय रेलवे की सेवा और सुरक्षा दोनों में सुधार होगा।

वंदे भारत स्लीपर

आरओ का पानी मुफ्त उपलब्ध

वंदेभारत स्लीपर में आरओ वाटर सिस्टम लगाया गया है, जिससे यात्रियों को मुफ्त पानी मिलेगा। इसके लिए उन्हें अपनी पानी की बोतल साथ लेनी होगी। कोच में लगे नल से यात्री स्वच्छ पानी भर सकेंगे। ठंडा और गर्म दोनों प्रकार का पानी निशुल्क उपलब्ध होगा। इसके साथ ही 16 कोच वाली इस ट्रेन में 7 छोटी-बड़ी पैंट्री लगी हैं, जहां से खाने-पीने का सामान उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रत्येक सीट पर लाइट और चार्जिंग की सुविधा

हर सीट पर छोटी लाइट और चार्जिंग प्वाइंट दिए गए हैं। इससे यात्रियों को निजी रोशनी मिलती है और दूसरों को परेशानी नहीं होती। मोबाइल चार्ज करने के लिए हर सीट पर शॉकेट और मोबाइल रखने की जगह भी उपलब्ध है। पहले छह सीटों पर एक-दो शॉकेट होते थे, अब हर यात्री को सुविधा मिलती है।

वंदे भारत स्लीपर

कूपे से बाहर देख सकेंगे कौन है मौजूद

फर्स्ट एसी कोच में यात्री कूपे के बाहर दस्तक देने वाले को दरवाजा खोले बिना देख सकेंगे। दरवाजे पर लगे छोटे शीशे में अंदर-बाहर का कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन यात्री पास मौजूद बटन दबाकर शीशे को सामान्य कर सकते हैं और बाहर खड़े व्यक्ति को देख सकते हैं।

वंदे भारत

कूड़ा फेंकने के लिए कॉम्पैक्टर लगाए

गाड़ी में गार्बेज कॉम्पैक्टर लगाए गए हैं। यात्री के पास लगे बटन को दबाने पर ढक्कन खुलता है और वह कूड़ा फेंक सकते हैं। फेंकने के बाद ढक्कन स्वतः बंद हो जाता है और कूड़ा दब जाता है, जिससे अधिक जगह बनती है। इससे ट्रेन में सफाई बनी रहती है।

वंदे भारत स्लीपर
ये भी पढ़ें:वंदे भारत स्लीपर के फर्स्ट AC का भी होगा कम चार्ज, इसी माह होगी शुरू; कहां चलेगी
ये भी पढ़ें:पहली वंदे भारत स्लीपर का हो गया ऐलान, किराया भी जान लीजिए
ये भी पढ़ें:180/KM की रफ्तार पर वाटर टेस्ट में यूं पास हुई वंदे भारत स्लीपर, देखें वीडियो
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Delhi News Delhi Latest News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।